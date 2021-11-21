Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp đào trúng 'hủ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay

Tâm linh - Tử vi 21/11/2021 18:00

Trong 10 ngày tới, những con giáp dưới đây cầu tài đắc tài, cầu tình duyên có tình duyên làm gì cũng viên mãn.

Tuổi Dần

Xem tử vi 10 ngày tới của những người tuổi Dần có một tuần làm việc thuận lợi cũng là nhờ thái độ tích cực, nên công việc, tài lộc của bạn sẽ có những đột phá đáng nể khiến ai cũng ghen tỵ.

Trong chuyện tình cảm, những người tuổi Dần sẽ gặt hái được rất nhiều ngưỡng mộ của người xung qua.nh. Tuy nhiên, nếu như bạn đã có một nửa thì nên thận trọng kẻo gây hiểm lầm cho người ta nhé. Trong tử vi cho thấy tuổi Dần sẽ có nhiều cơ hội để gần gũi, thân mật và thấu hiểu nhau hơn.

Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp đào trúng 'hủ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong thời gian này, tuổi Dần cũng nên mở rộng làm ăn kinh doanh nhờ. Bạn hoàn toàn có thể dựa vào các mối quan hệ trước đó để tạo dựng cơ đồ sự nghiêp riêng cho mình, khiến ai cũng phải ghen tỵ với thành công của bạn.

Tuổi Tuất

Tử vi 10 ngày tới cho biết, những người tuổi Tuất có vận tiền tài thăng tiến, cao ngút trời. Trong thời gian này đo dược Thần Tài ưu ái, những ngườ.i tuổi Tuất sẽ cầu được ước thấy, đầu tư trúng đậm khiến ai cũng hờn đỏ mắt.

Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp đào trúng 'hủ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, tuổi Tuất sẽ có nhưng giây phút vô cùng lãng mạn và ngọt ngào bên người thương của mình. Đặc biệt với những người độc thân bạn có thể tìm được người tâm đầu ý hợp với mình giúp cuộc sống ngày một vui vẻ hơn. Với những người có gia đình thì càng thêm gắn bó viên mãn hạnh phúc bên nhau.

Tuổi Thân

Tử vi cho biết trong thời điểm 10 ngày tới đây, Thân sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, gặp được quý nhân dẫn đường chỉ lối cho bạn. Trong con đường công danh sự nghiệp tuổi Thân sẽ tiến triển thuận lợi, suôn sẻ làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt với những người tuổi Thân đang là người làm ăn kinh doanh có thể ký kết được một vài hợp đồng béo bở mang lại thu nhập đáng mơ ước.

Tử vi 10 ngày tới: 3 con giáp đào trúng 'hủ vàng', Ngọc Hoàng sủng ái làm sương sương mà đếm tiền mỏi tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường chuyện tình cảm tuổi Thân cũng nhờ đó mà tốt đẹp hơn rất nhiều. Vợ chồng hiểu nhau, bạn lại luôn nhận được tình yêu thương và sự tự hào từ người bạn đời của mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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