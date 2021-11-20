Tuần mới (22 - 28/11), 3 con giáp gặp thời vận tốt, được THẦN TÀI mở kho phát ngân khố, tiền tài lên đỉnh cao chót vót

Tâm linh - Tử vi 20/11/2021 07:00

Nhiều người mong chờ gặp được vận may tuyệt vời trong tuần mới. Dưới đây là 3 con giáp vì sự kiên nhẫn mà được đền đáp xứng đáng.

Tuổi Sửu

Năm 2021 vốn là một năm có nhiều điều tốt đẹp và hy vọng đối với tuổi Sửu. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, cuộc sống của tuổi Sửu đã trải qua nhiều thăng trầm đáng kể. Tuy nhiên, tuổi Sửu vốn không bao giờ biết nản, thay vào đó họ lại không ngừng nỗ lực thay đổi bản thân ngày càng tốt đẹp hơn, chờ đợi cơ hội đổi đời. 

Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, siêng năng, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực cố gắng để tìm cơ hội thành công trong cuộc sống. Nhiều người cho rằng tuổi Sửu sống vất vả, khổ cực, nhưng trên thực tế họ là con giáp biết nhìn xa trông rộng, càng tích lũy và phấn đấu nhiều, cuộc đời sau này sẽ thoải mái và tốt đẹp hơn. Người tuổi Sửu tâm niệm, có làm thì mới có ăn nên họ không bao giờ ngừng lao động. 

Tuần mới (22 - 28/11), 3 con giáp gặp thời vận tốt, được THẦN TÀI mở kho phát ngân khố, tiền tài lên đỉnh cao chót vót - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong tuần mới, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua một giai đoạn thăng hoa hơn. Những vất vả qua đi rồi, sắp tới đây cơ hội tốt đẹp sẽ xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến và nắm bắt thì mọi thứ sẽ thăng hoa tuyệt vời.

Tuổi Sửu dù mang số mệnh hơi vất vả nhưng nếu như họ biết dùng sự vất vả ấy tạo ra được thành quả thì hậu vận sẽ viên mãn không ngừng. Cuối năm 2021 này, tuổi Sửu sẽ có cơ hội giàu có và thành công trong sự nghiệp.

Tuổi Tỵ

Những tháng cuối năm 2021 này, tuổi Tỵ đích thực là khổ tận cam lai. Thời gian qua, tuổi Tỵ đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận những điều không may mắn, nhưng không ngờ rằng vài tháng cuối năm lại là cơ hội tốt để tuổi Tỵ chuyển mình, mọi nỗ lực của họ cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. 

Trời sinh những người tuổi Tỵ vốn thông minh, lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Người tuổi Tỵ thường công thành danh toại sớm hơn những con giáp khác, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi, vì vậy tuổi Tỵ biết tranh thủ thời cơ để xây dựng mọi thứ viên mãn.

Tuần mới (22 - 28/11), 3 con giáp gặp thời vận tốt, được THẦN TÀI mở kho phát ngân khố, tiền tài lên đỉnh cao chót vót - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong tuần mới, tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn. Trong giai đoạn sắp tới, tuổi Tỵ sẽ gặp quý nhân phương xa, người này sẽ đưa đường dẫn lối giúp tuổi Tỵ thăng hoa hơn trong cuộc sống và sự nghiệp. Đối với những người kinh doanh làm ăn, cuối năm 2021 sẽ là một năm thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Tuổi Ngọ

Thời gian qua, tuổi Ngọ cũng như bao người khác, đã phải đối mặt với không ít khó khăn, thậm chí cuộc sống hoàn toàn bị đảo lộn. Thế nhưng, với sự nỗ lực và cố gắng không ngừng, sớm muộn gì họ cũng lấy lại những gì đã mất, khổ tận rồi lại cam lai, cuối năm 2021 này tuổi Ngọ chắc chắn sẽ làm thêm thành công như mong đợi.

Trời sinh những người tuổi Ngọ có tính cách vui vẻ, hoạt bát, luôn sống độc lập và ít khi nào dựa dẫm vào người khác. So với những con giáp khác, những người tuổi Ngọ đều gặt hái được nhiều thành công vào giai đoạn tiền vận, bởi lẽ họ là những người tiên phong, luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách bên ngoài để rèn luyện bản thân ngày càng bản lĩnh và mạnh mẽ hơn, để tìm được cơ hội để đổi đời.

Tuần mới (22 - 28/11), 3 con giáp gặp thời vận tốt, được THẦN TÀI mở kho phát ngân khố, tiền tài lên đỉnh cao chót vót - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, tuần mới, cuộc sống tuổi Ngọ có nhiều chuyển biến tích cực. Đối với những người làm ăn kinh doanh, thời điểm trước tháng 11 sẽ còn vất vả và gian truân, thế nhưng từ giai đoạn này trở đi, thậm chí kéo dài qua năm 2022 thì mọi thứ sẽ thay đổi bất ngờ.

Cụ thể, tuổi Ngọ sẽ được quý nhân và thần tài chiếu cố nồng hậu, ngoài ra tuổi Ngọ còn tìm được cơ hội để đổi đời, mọi khó khăn đều được giải quyết, cứ vững tâm tiến về phía trước sẽ xây dựng gia đình viên mãn đủ đầy vào cuối năm nay.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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