Năm hết Tết đến, 3 con giáp chuẩn bị đón phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, đếm tiền mỏi tay đầu năm mới

Tâm linh - Tử vi 19/11/2021 15:00

Dưới đây là 1 số con giáp gặp may mắn trong thời điểm cuối năm 2021, làm ăn suôn sẻ, kiếm được tiền, sang năm mới 2022 đầy thuận lợi.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Mão luôn thông minh lanh lợi, kiếm tiền rất giỏi, sự nghiệp phát triển tương đối ổn định, thu được kết quả vô cùng tươi sáng và năm nay cũng không ngoại lệ.

Tuy từ tháng 1 đến tháng 11 rất bận rộn nhưng năm nay có thể đúc kết thành công một cách mỹ mãn trong tháng 12.

Tháng 12 tới, sự nghiệp của bạn có một bước phát triển. Công việc buôn bán của bạn bắt đầu thu được tài lộc ngày càng nhiều, từ buôn bán nhỏ thành làm ăn lớn.

Có thể cuối năm nay, con giáp tuổi Mão bận thu hoạch đến cả Tết Nhâm Dần sang năm. Cả nhà nhờ con giáp này mà giàu lên nhanh chóng.

Năm hết Tết đến, 3 con giáp chuẩn bị đón phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, đếm tiền mỏi tay đầu năm mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần rất tự tin, lạc quan và đầy dũng khí. Họ luôn là người có tầm nhìn xa, biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống.

Đồng thời những con giáp này cũng là người có chí cầu tiến, biết phấn đấu, không thừa nhận thất bại ở bất cứ thời điểm nào.

Năm hết Tết đến, 3 con giáp chuẩn bị đón phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, đếm tiền mỏi tay đầu năm mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuối năm nay, con giáp tuổi Dần làm ăn ngày càng hanh thông, kiếm tiền ổn định. Trước đó, có thể họ cũng phải vượt qua muôn vàn khó khăn trong cuộc sống. Tuy nhiên dù nghèo khó, cực khổ đến đâu thì đây cũng là lúc họ có cơ hội lật ngược tình thế.

Tháng 12, con giáp tuổi Dần kiếm tiền nhanh chóng, vận thế khởi sắc. Họ cũng dìu dắt những đồng nghiệp, bạn bè xung quanh cùng phất lên, đạt cả danh lẫn lợi.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn rất năng động và vững vàng. Tâm lý của họ luôn có sự ổn định. Trong tháng cuối năm 2021, công việc kinh doanh của họ đột nhiên khởi sắc. Với điều kiện như vậy, họ đủ tự tin và có thể tiến triển thuận lợi hơn.

Ngày đầu tháng 12, con giáp tuổi Thìn có những bước phát triển mới trong sự nghiệp, tiền bạc ổn định hơn. Ngoài việc tăng thu nhập, họ còn biết cách tăng thu, giảm chi, không để chuyện kiếm tiền làm khó mình.

Năm hết Tết đến, 3 con giáp chuẩn bị đón phúc lộc tràn về, làm ăn phát đạt, đếm tiền mỏi tay đầu năm mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh của họ cũng có sự khởi sắc, cống hiến được ghi nhận. Ngày tốt kéo dài từ tháng 12 sang tháng 1 năm 2022. Họ khởi đầu một năm mới tốt đẹp, tạm biệt những ngày tháng nghèo khó, cay đắng. Tương lai ngày một sáng sủa, sung túc hơn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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