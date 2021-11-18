Phật độ Trời thương, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 10 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 10:00

Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp không chỉ được Phật độ Trời thương mà còn được các quý nhân nâng đỡ phù trợ, tài lộc bất ngờ ập đến, tiền tiêu đến không đếm xuể.

Tuổi Mão

Tử vi dự đoán, 10 ngày tới là thời gian đại cát của những người nữ tuổi Mão. Bản mệnh gặp may mắn trên nhiều phương diện, công danh thuận lợi, tiền bạc phủ phê. Nhờ có quý nhân phù trợ, con giáp mệnh nữ đạt được nhiều thành tích cao trong công việc, sự nghiệp ngày một thăng hoa.

Phật độ Trời thương, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, Mão “đánh đâu thắng đó”, gầy dựng được nền móng vững chắc cho tương lai sau này. Công việc tấn tới làm tài lộc phát triển theo, số tiền bản mệnh kiếm được trong thời gian này nhiều vô kể. Mão có thể trích một phần để tiết kiệm hay suy nghĩ đến việc "lấn sang” sang một vài lĩnh vực khác mà bạn đã tìm hiểu trước đó. Thời vận đang tới, Mão làm gì cũng dễ dàng hơn.

Tuổi Mùi

Vốn là con giáp thông minh và có phần tham vọng, tuổi Mùi không ngại “lăn xả”, cố gắng tìm kiếm cơ hội tiến thân hoặc tạo ra tiền của bằng chính khả năng của mình. Vì luôn là người nhiệt huyết và hết lòng trong công việc nên Mùi được đồng nghiệp và cấp trên tin tưởng, giao cho những dự án mới để “mở mang” bản thân. Có được sự tin tưởng, sự nghiệp của bạn ngày càng khởi sắc, tuy nhiên hãy chú ý, sẽ có tiểu nhân bên cạnh.

Phật độ Trời thương, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc trong 10 ngày tới của tuổi Mùi khá vượng sắc. Con giáp này dù thuộc lĩnh vực, ngành nghề nào cũng sẽ kiếm tiền rất mát tay, lợi nhuận từ cả nguồn thu nhập chính và phụ đều nhiều không kể được. Mùi có thể tiết kiệm để mua ngay căn nhà mà bấy lâu nay bạn mơ ước để yên bề gia thất. 

Tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong 10 ngày tới Tuất sẽ nhận được tin vui bất ngờ từ công việc. Bản mệnh tốt bụng, rất hay giúp đỡ mọi người. Phúc đức mà bạn tích được sẽ chuyển thành may mắn khi một trong số “người chịu ơn” đó trở thành quý nhân giúp đỡ ngược lại bạn, vẽ ra con đường mới cho tương lai sắp tới. Khi cơ hội kiếm tiền đến, Tuất đừng chần chừ mà bỏ lỡ cơ hội nhé.

Phật độ Trời thương, 3 con giáp này được quý nhân nâng đỡ, phủ may mắn tài lộc khắp người trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của mệnh nữ tuổi Tuất cũng thăng hạng không kém. Trong giai đoạn tới, khả năng cao là bạn sẽ nhận được một khoản tiền “từ trên trời rơi xuống” do biếu tặng hay may mắn trúng được. Tuy nhiên, đây chỉ là nhất thời, Tuất cần chú ý không tiêu xài hoang phí kẻo tiền bay đi hết.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 20 ngày tới: 3 Con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, cuộc sống sang trang mới huy hoàng

Tử vi 20 ngày tới: 3 Con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, cuộc sống sang trang mới huy hoàng

Quẻ tử vi phán rằng: Đúng 20 ngày tới sẽ có 3 con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh. Cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới rực rỡ và tươi đẹp hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'