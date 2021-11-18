Hờn đỏ mắt với 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, quơ tay hốt bạc chất đầy cả kho trong 99 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18/11/2021 13:00

Nếu thuộc danh sách 3 con giáp cực giỏi kiếm tiền này gia chủ sẽ tha hồ ăn sung mặc sướng, phú quý đủ đầy trong 99 ngày tới…

Tuổi Dậu

 

Ở người tuổi Dậu có sự cần cù, chăm chỉ, cộng thêm sự thông minh, giỏi giang nên khó ai có thể lấn át được họ chốn công sở. Mềm mỏng nhưng không yếu đuối, rụt rè nhưng không dễ bị bắt nạt chính là nét tính cách giúp Dậu chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, cấp trên.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, quơ tay hốt bạc chất đầy cả kho trong 99 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Dù hiện tại đang gặp phải khá nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, vướng vài khoản nợ nhưng Dậu đừng quá bi quan. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, rồi bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Tử vi chỉ rõ 99 ngày tới là thời điểm Dậu có vận may tài lộc, thế nên bạn đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào kẻo hối tiếc khôn nguôi.

Tuổi Mùi

Là một con giáp đón tài lộc đi lên trong 99 ngày tới, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, quơ tay hốt bạc chất đầy cả kho trong 99 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi thường gặp nhiều áp lực trong giai đoạn đầu. Do mâu thuẫn đến từ các mối quan hệ xã giao và áp lực sự nghiệp, họ phải chịu gánh nặng kinh tế, chi tiêu khá eo hẹp. Một khi đủ thận trọng để đi qua giai đoạn này, tập trung vào nguồn thu nhập chính, họ sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Trông chờ vào may rủi trong thời điểm này chỉ hao tổn tiền bạc. Ngược lại, tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Tuổi Ngọ 

Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, quơ tay hốt bạc chất đầy cả kho trong 99 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trong 99 ngày tới đây, thiên thời địa lợi nhân hòa nên tuổi Sửu gặp may mắn trên mọi lĩnh vực. Đây là thời điểm gặp thời đổi vận của bản mệnh, tài vận phát đạt nên hầu như họ làm gì cũng thu về kết quả rực rỡ, nhất định phải biết nắm bắt và tận dụng hiệu quả để đổi đời trong thời gian ngắn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi 20 ngày tới: 3 Con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, cuộc sống sang trang mới huy hoàng

Tử vi 20 ngày tới: 3 Con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh, cuộc sống sang trang mới huy hoàng

Quẻ tử vi phán rằng: Đúng 20 ngày tới sẽ có 3 con giáp cán mốc giàu sang, tài lộc chạm đỉnh. Cuộc sống của những con giáp này sẽ bước sang một trang mới rực rỡ và tươi đẹp hơn rất nhiều.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp 3 con giáp có mệnh công chúa 3 con giáp có phúc khi về già

TIN MỚI NHẤT

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Cuộc hội ngộ cay đắng trong phòng sinh và phát hiện bất ngờ từ bác sĩ đỡ đẻ

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Nấm rơm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng ăn thế nào để tốt nhất

Dinh dưỡng 2 giờ 22 phút trước
Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 2 giờ 52 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 3 giờ 22 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 22 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 5 giờ 22 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 6 giờ 22 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 8 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp Thần Tài gọi tên, chuẩn bị két sắt đựng tiền là vừa, cuộc sống không lo cơm ăn áo mặc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'