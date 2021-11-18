Hờn đỏ mắt với 3 con giáp là CAO THỦ KIẾM TIỀN, quơ tay hốt bạc chất đầy cả kho trong 99 ngày tới

Ở người tuổi Dậu có sự cần cù, chăm chỉ, cộng thêm sự thông minh, giỏi giang nên khó ai có thể lấn át được họ chốn công sở. Mềm mỏng nhưng không yếu đuối, rụt rè nhưng không dễ bị bắt nạt chính là nét tính cách giúp Dậu chiếm được cảm tình của đồng nghiệp, cấp trên.

Dù hiện tại đang gặp phải khá nhiều vấn đề liên quan đến tài chính, vướng vài khoản nợ nhưng Dậu đừng quá bi quan. Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó, rồi bạn sẽ tìm được hướng đi đúng đắn cho mình. Tử vi chỉ rõ 99 ngày tới là thời điểm Dậu có vận may tài lộc, thế nên bạn đừng bỏ qua bất cứ cơ hội nào kẻo hối tiếc khôn nguôi.

Tuổi Mùi

Là một con giáp đón tài lộc đi lên trong 99 ngày tới, người tuổi Mùi có không ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân, cá tính con người. Họ luôn vận dụng tốt những cơ hội này để có thể đạt được bước tiến chậm mà chắc trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa: Internet

Vận trình tài lộc của tuổi Mùi thường gặp nhiều áp lực trong giai đoạn đầu. Do mâu thuẫn đến từ các mối quan hệ xã giao và áp lực sự nghiệp, họ phải chịu gánh nặng kinh tế, chi tiêu khá eo hẹp. Một khi đủ thận trọng để đi qua giai đoạn này, tập trung vào nguồn thu nhập chính, họ sẽ loại bỏ được các tác động rủi ro xung quanh. Trông chờ vào may rủi trong thời điểm này chỉ hao tổn tiền bạc. Ngược lại, tự làm, tự ăn bằng chính năng lực của mình mới là cơ hội kiếm tiền rất mạnh của người tuổi Mùi. Khi nắm bắt đúng thời cơ, họ vẫn rủng rỉnh tiền bạc.

Tuổi Ngọ

Trong cuộc đua của 12 con giáp, trâu là con vật đạt vị trí số hai, đại diện cho sức mạnh về cả thể chất lẫn tinh thần. Bởi vậy những người tuổi Sửu đa số sống tự lập, trưởng thành sớm, có tính cách mạnh mẽ và kiên định. Người tuổi này có nhiều ước mơ, hoài bão, ý chí lớn, không ngại khó khăn, nguy hiểm.

Ảnh minh họa: Internet

Trong 99 ngày tới đây, thiên thời địa lợi nhân hòa nên tuổi Sửu gặp may mắn trên mọi lĩnh vực. Đây là thời điểm gặp thời đổi vận của bản mệnh, tài vận phát đạt nên hầu như họ làm gì cũng thu về kết quả rực rỡ, nhất định phải biết nắm bắt và tận dụng hiệu quả để đổi đời trong thời gian ngắn.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm