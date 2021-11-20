Cuối tuần (20-21/11): Mở cửa hốt bạc, 3 con giáp ví tiền sinh sôi, nhận lộc đến 'ná thở', tài khoản 'ting ting' liên tục

Tâm linh - Tử vi 20/11/2021 10:00

Theo tử vi cuối tuần này, 3 con giáp này làm gì cũng thuận lợi may mắn, tài khoản tăng gấp đôi gấp 3, mệt mỏi vì phải đếm tiền liên tục.

Tuổi Thìn

Tử vi cuối tuần cho hay, Thìn là con giáp may mắn có bứt phá ngoạn mục. Đặc biệt, cuối tuần này, con giáp được cát tinh chiếu rọi, chỉ cần nắm bắt thời cơ, tận dụng lợi thế cùng khả năng sáng tạo dồi dào, con giáp này có thể gặt hái thành tích đáng nể, tiền của về nhà chất đống. 

Cuối tuần (20-21/11): Mở cửa hốt bạc, 3 con giáp ví tiền sinh sôi, nhận lộc đến 'ná thở', tài khoản 'ting ting' liên tục - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo dõi vận mệnh cho thấy, vận tài lộc của Thìn có nhiều chuyển biến tích cực. Trước đó gặp khó khăn bao nhiêu thì 2 ngày cuối tuần lại được dịp được đền đáp bấy nhiêu. Đặc biệt là người làm kinh doanh, buôn bán, duyên bán hàng khiến vận tài lộc của bạn càng nở rộ. Nguồn thu không ngơi nghỉ dư dả nhờ lợi nhuận không ngừng tăng nhanh.

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, 2 ngày cuối tuần, tuổi Mùi có những bước tiến xán lạn trong sự nghiệp. Với tâm thế luôn tư duy tích cực, con giáp này càng làm việc hiệu quả, chiếm cơ hội thăng tiến, thay đổi vận mệnh của chính mình.

Vận trình tài lộc của Sửu khởi sắc hơn những tháng trước. Đặc biệt trong 2 ngày cuối tuần, tuổi Mùi có thể làm những việc lớn mà không lo rủi ro hay hao tổn tài chính. Thần may mắn quấn chân, vận trình tốt đẹp nhất, tinh thần Sửu cũng rất vui vẻ, tình duyên lại càng viên mãn.

Cuối tuần (20-21/11): Mở cửa hốt bạc, 3 con giáp ví tiền sinh sôi, nhận lộc đến 'ná thở', tài khoản 'ting ting' liên tục - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Dần là một trong 3 con giáp may mắn có vận trình thịnh vượng nhất trong 2 ngày cuối tuần này. Đây là con giáp luôn giữ tâm thế vững vàng, hăng hái, sẵn sàng hoàn thành những nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, với sự tập trung cao độ trong công việc, Dần được cấp trên đánh giá cao, cất nhắc vào dự án mới, lại còn có cơ hội được khoản tiền thưởng bất ngờ.

Cuối tuần (20-21/11): Mở cửa hốt bạc, 3 con giáp ví tiền sinh sôi, nhận lộc đến 'ná thở', tài khoản 'ting ting' liên tục - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Về tài chính, nhờ tinh thần tích cực cùng vận may có được, Dần sẽ thu về kết quả bất ngờ. Tài lộc đổ vào túi, con giáp may mắn này còn có cơ hội phát triển cao hơn trong sự nghiệp. Chỉ cần không ngừng cố gắng, thử thách bản thân, Dần sẽ có nhiều may mắn hơn trong tương lai. Đặc biệt, chuyện tình cảm của Dần cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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