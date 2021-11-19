2 ngày cuối tuần (20 - 21/11), 3 con giáp vận khí sáng rực như sao trời, tiền ập vào nhà, thong thả nghỉ ngơi

Tuổi Dần vốn có tính cách ôn hòa, không bao giờ chủ động gây xích mích với ai, luôn cư xử một cách rất có chừng mực, đồng thời cũng chẳng muốn làm mất lòng ai.

Hơn thế, nhờ sự may mắn của mình, họ còn có thể tìm được những mối làm ăn có lợi, những khách hàng và đối tác đáng tin cậy, có thể hợp tác lâu dài và cùng nhau phát triển. Số tiền tích lũy được chắc hẳn sẽ đủ để tuổi Dần thoải mái chi tiêu.

May mắn cuối tuần này, vận thế của họ có sự thay đổi đáng kể, bản mệnh gặp được nhiều điều như ý muốn hơn hẳn mọi người. Con giáp này không phải chịu ảnh hưởng quá nhiều của tiểu nhân quấy quá nữa, nhờ vậy mà tiền bạc cũng vào túi đều đều và ổn định hơn.

Tuổi Tuất

Sự nghiệp của người tuổi Tuất có dấu hiệu phát triển vào khoảng thời gian cuối tuần này. Những chú Chó có cơ hội gặp gỡ được quý nhân, và người đó sẽ giúp họ nắm bắt cơ hội để thăng quan, tiến chức.

Dù là người làm công ăn lương hay người làm kinh doanh, tuổi Tuất cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tài lộc ập đến khiến chính con giáp này cũng phải bất ngờ với sự may mắn của mình. Vốn là con giáp chất phác, không ngại khó khăn. Cộng thêm sự thuận lợi và cơ hội được trao cho, nhất định tuổi Tuất sẽ làm nên dấu mốc đáng nhớ.

Ảnh minh họa: Internet

Đối với người làm kinh doanh, đây sẽ là khoảng thời gian có thể "đổi vận". Tử vi cho thấy con giáp này sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư kinh doanh hơn và thu được lợi nhuận không nhỏ. Thành công sẽ đến với người có tầm nhìn, dám nghĩ, dám làm, dám khác biệt.

Tuổi Tý

Người cầm tinh con Chuột thường thông minh, hiền lành nhưng dễ an phận. Nếu có ý chí phấn đấu hơn thì tuổi Tý chắc chắn sẽ thành công và trở nên giàu có. Con giáp này luôn nhận được nhiều may mắn trong cuộc sống.

Theo tử vi, cuối tuần này là lúc tuổi Tý nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ quý nhân. Đó có thể là bạn bè, đồng nghiệp hoặc cấp trên của họ. Được quý nhân dẫn đường chỉ lối, tuổi Tý sẽ nhanh chóng tháo gỡ khó khăn và tiến gần tới thành công. Nhờ sự thông minh, chăm chỉ và nhạy bén, con giáp này sẽ làm được những điều mình muốn. Chỉ cần không bỏ lỡ cơ hội và biết mình cần làm gì, từ "thất bại" sẽ không còn nằm trong từ điển của tuổi Tý.

Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm, tuổi Tý có một gia đình hòa thuận và bình yên, các cặp đôi trẻ có thể được nhận tin mừng đón quý tử, những người còn độc thân có hi vọng tìm được nửa kia. Nhân duyên của con giáp này trên cơ bản phát triển khá tốt, bạn có thể nhờ vào những người thân quen của mình để dành được lợi thế, giúp tiến chức thăng quan.

(*) Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.