Đúng 10 ngày nữa, những con giáp sau được quý nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', tài lộc 'chảy ào ào' về túi

Tâm linh - Tử vi 25/11/2021 22:30

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', tài lộc 'chảy ào ào' về túi trong vòng 10 ngày sắp tới.

Tuổi Tý

Người cầm tinh tuổi này thường nói ít, làm nhiều. Vậy nên, bạn được dự đoán có quý nhân phù trợ trong vòng 10 ngày tới. Cùng với nỗ lực của bản thân, bạn không chỉ có được may mắn mà còn có cuộc sống phú quý và đủ đầy cho tương lai. Tuy nhiên, bạn không nên vì cái lợi trước mắt cho mờ mắt mà dễ rơi vào bẫy lừa đảo.

Về chuyện tình cảm, những người đã có đôi có cặp nhìn chung không có nhiều biến động. Nếu có bất cứ vấn đề gì, bạn nên thẳng thắn trao đổi và nói chuyện với người ấy thay vì việc bạn cứ đoán già đoán non rồi ghen tuông mù quáng. Đối với người độc thân, bạn cần chú ý đến những lời nói không khéo léo sẽ tổn thương người khác.

cuoc song phu quy
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Những người thuộc con giáp này sẽ nhận được tài lộc 'chảy ào ào' về túi và công việc cũng có những bước thăng tiến nhất định hơn. Nếu làm kinh doanh, bạn cũng nhận được những lời mời đầu tư hứa hẹn sinh lời lớn. Song, bạn không nên chi tiêu bạt mạng.

Bởi vì đang có rất nhiều những vấn đề liên quan tới công việc, nên con giáp này sẽ có xu hướng bỏ bê người thương của mình. Lời khuyên cho bạn rằng dù cho bận rộn đến đâu đi nữa thì cũng hãy chú ý và quan tâm hơn đến nửa kia của mình. Ngoài ra, người độc thân có thể thoát kiếp cô đơn thông qua lời giới thiệu của bạn bè hay người quen của mình.

cuoc song phu quy 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Con giáp này sẽ có nhiều cơ hội làm ăn phát tài. Trong công việc, con đường thăng tiến của bạn cũng ngày càng rộng mở. Nếu nắm bắt cơ hội đến với mình, bạn sẽ kiếm tiền nhiều như nước và cuộc sống ngày càng khởi sắc. Đồng thời, bạn sẽ lại cảm thấy mình là người may mắn khi có vô vàn cơ hội xung quanh giúp bạn đạt được mục đích của một cách dễ dàng trong thời gian tới.

Tuy nhiên, bạn thi thoảng hay tỏ ra bướng bỉnh, không chịu tiếp thu ý kiến trái chiều. Đây cũng là điểm mà những người thuộc con giáp này cần phải sửa đổi.

cuoc song phu quy 2
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối tháng 11 này, những con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày

Cuối tháng 11 này, những con giáp sau sẽ đụng trúng 'hố vàng', may mắn bủa vây, hạnh phúc mỉm cười mỗi ngày

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ đụng trúng 'hố vàng', làm việc gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 11 này.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp may mắn cuộc sống phú quý

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 48 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 18 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 18 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 18 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 18 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 18 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 18 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 48 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 18 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp