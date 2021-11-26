Chỉ trong 5 ngày nữa, những con giáp sau sẽ tài lộc vượng phát, duy trì sức khoẻ dồi dào, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 26/11/2021 08:35

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ tài lộc vượng phát, duy trì sức khoẻ dồi dào, tình duyên đỏ thắm trong 5 ngày tới.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này gặp khá nhiều thuận lợi và tiền sẽ "chảy như nước" vào túi bởi vì bạn là người cứng rắn, không nản lòng trong công việc. Song song đó, bạn biết kết giao, được nhiều người yêu quý nên ngày càng có nhiều quý nhân nâng đỡ, do đó, con đường tiến thân của bạn cũng ngày càng rộng mở. Nếu làm công ăn lương, con giáp này được cấp trên tin tưởng và có cơ hội thăng tiến trong tương lai gần nhờ hoàn thành đúng thời hạn và có trách nhiệm trong công việc.

Ngoài ra, bạn có sức khỏe dồi dào và tinh thần luôn vui tươi, phấn chấn. Đây cũng là yếu tố giúp bạn ngày một thăng hoa trong sự nghiệp. 

con giap may mắn
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mẹo

Con giáp này rất biết cách kết giao các mối quan hệ xung quanh mình, nên con đường tiến thân của bạn cũng ngày càng rộng mở. Tài lộc khá may mắn và thịnh vượng, nên bạn có thể gặp được những đối tác đáng tin cậy trong công việc và cuộc sống, tiết kiệm được rất nhiều thứ nếu có người giúp đỡ.

Với phương diện tình cảm, con giáp này sẽ đón nhận tình duyên đỏ thắm và nồng nàn trong 5 ngày tới.Bạn còn đang độc thân sẽ trở nên rất cởi mở để tìm kiếm cơ hội, đối phương sẽ được hiểu và có cảm nhận liên kết mạnh mẽ. Những cặp đôi sẽ có được sự cảm nhận kết nối mạnh mẽ giữa cả hai người và ngày càng trở nên gắn bó hơn nữa.

con giap may mắn 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con giáp này có vận may khá tốt và tài lộc vượng phát cả trong cuộc sống lẫn công việc. Công việc rất thuận lợi, đối tác chuyên nghiệp hơn, bạn sẽ cảm thấy dễ dàng và hiệu quả. Nếu bạn muốn thăng tiến trong sự nghiệp hay đạt hiệu quả cao hơn trong công việc, thì bạn nên học hỏi thêm nhiều kiến ​​thức liên quan trong công việc và quan sát cách làm của người khác là cách tốt để nâng cao khả năng làm việc của bạn. 

Với vận trình tình duyên, người độc thân có chút hoang mang về mối quan hệ mới này của bạn, và không dám vội vàng bước vào những bước đầu tiên. Các cặp đôi đang yêu và vợ chồng lúc này sẽ rất hạnh phúc và vun đắp tình cảm thông qua những cuộc gặp gỡ và đi chơi.

con giap may mắn 2
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 10 ngày nữa, những con giáp sau được quý nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', tài lộc 'chảy ào ào' về túi

Đúng 10 ngày nữa, những con giáp sau được quý nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', tài lộc 'chảy ào ào' về túi

Tử vi 12 con giáp cho hay 3 con giáp may mắn dưới đây sẽ được quý nhân phù trợ, kiếm tiền 'như nước', tài lộc 'chảy ào ào' về túi trong vòng 10 ngày sắp tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp tử vi con giáp may mắn con giáp tiền tài như ý

TIN MỚI NHẤT

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Người chồng trong vụ án ở Đồng Nai đã xuất viện, gia đình đưa về quê tiếp tục điều trị

Đời sống 47 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tình huống dở khóc dở cười ngày ra mắt và màn xử lý khiến nhà bạn trai ngỡ ngàng

Tâm sự Eva 1 giờ 17 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi tìm ra nguồn gốc khoản tiền gửi mang tên người chồng quá cố

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Sự thật khiến người vợ bật khóc khi chứng kiến việc chồng làm trong nhà tắm lúc giữa đêm

Tâm sự 3 giờ 17 phút trước
Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tình huống bất ngờ giữa đêm khiến hai vợ chồng tôi không khỏi bàng hoàng

Tâm sự 4 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 6 giờ 17 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 6 giờ 47 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 7 giờ 17 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp