Trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12): 3 con giáp tiền tiết kiệm đầy ắp, đổi đời thành đại gia, cuộc sống ngập trong nhung lụa

Trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12), mục tiêu của con giáp tuổi Tỵ trong công việc khá rõ ràng nên bạn có thể vì quá tập trung và ảnh hưởng tiêu cực tới mối quan hệ xung quanh, điều này sẽ khiến bạn thấy buồn.

Tài lộc tháng mới tăng tiến, mặc dù cơ hội mở ra trước mắt không ít nhưng chúng chỉ càng khiến bạn bối rối mà thôi vì dường như chúng na ná giống nhau, không có gì nổi bật. Bạn lo lắng rằng mình quyết định sai và loại bỏ đi những cơ hội tốt thực sự.

Người tuổi Tỵ nuôi nhiều tham vọng trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Trong quá trình hướng đến mục tiêu, bạn phải loại bỏ những gì không phù hợp. Thế nên việc bị trách mắc, oán giận là điều khó tránh khỏi.

Đào hoa ghé thăm người độc thân tuổi Tỵ trong tháng này. Mối quan hệ giữa các cặp đôi có sự thay đổi tích cực nhờ vào cách hành xử khôn ngoan, khéo léo của bản mệnh.

Tình hình sức khỏe có nhiều dấu hiệu đang lo, bạn không được chủ quan. Nếu phải thường xuyên đi lại, nên tập trung lái xe và quan trọng nhất là tập trung xử lý khi có rắc rối xảy ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12), tuổi Thân vốn thông minh, sáng dạ nhưng lại quá mức kiêu ngạo, không biết cách tiếp thu ý kiến của người khác. Chính vì vậy, bản mệnh thường rơi vào cảnh đơn thương độc mã, một mình làm việc, không được ai giúp đỡ.

Dù là người giữ vị thế lãnh đạo đi nữa, con giáp này cũng chớ chuyên quyền độc đoán, bỏ ngoài tai ý kiến của nhân viên cấp dưới. Không phải lúc nào quan điểm của bản mệnh cũng là đúng đắn hoặc tối ưu, có thể chính cấp dưới lại là người có cái nhìn chính xác hơn nhiều.

Dù ngoài xã hội có nhiều biến cố đến mấy thì khi về đến nhà, tuổi Thân cũng sẽ luôn cảm thấy yên bình. Gia đình chính là bến bờ để bản mệnh nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi, đồng thời có thêm động lực tiếp tục hướng tới tương lai.

Giờ tốt trong ngày: 7h - 9h

Quý nhân phù trợ: Tý, Thìn

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong 3 ngày liên tiếp (6, 7 và 8/12), người tuổi Hợi thời gian đã giúp bạn hiểu ra nhiều vấn đề.

Công việc: Người tuổi Hợi cải thiện rất tốt, thời gian cho bạn hiểu ra nhiều kế hoạch.

Tình cảm: Người tuổi Hợi mệt mỏi vì tình cảm không được như ý muốn.

Tài lộc: Hãy để kinh tế đến với tự nhiên, đừng áp lực quá.

Sức khoẻ: Không nên làm việc quá sức khi cơ thể không cho phép.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.