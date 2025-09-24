Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 02:45

Theo tử vi, 3 con giáp sau được dự đoán làm ăn khấm khá, đổi đời lên hương.

Con giáp tuổi Tý 

Tử vi tháng mới của 12 con giáp nói rằng, tuổi Tý là một trong những con giáp đón nhiều may mắn nhất. Sau khoảng thời gian dài nỗ lực, bản mệnh bắt đầu gặt hái được những thành quả xứng đáng. Người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng lớn, thậm chí nhận về những khoản lợi nhuận bất ngờ.

Sự nhạy bén trong đầu tư và quyết đoán trong kinh doanh giúp tuổi Tý dễ dàng vượt qua đối thủ, nắm bắt cơ hội để tăng trưởng mạnh mẽ. Với những người làm việc trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, tháng 9 là thời điểm thăng tiến. Bản mệnh có thể được cấp trên ghi nhận, trao thêm trọng trách và mở ra con đường phát triển rõ rệt hơn trong tương lai.

Không chỉ sự nghiệp, chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tháng này cũng có nhiều khởi sắc. Người độc thân dễ gặp được nhân duyên tốt đẹp thông qua các mối quan hệ xã hội hoặc tình cờ trong công việc. Với những ai đã có đôi, tình yêu trở nên gắn kết hơn nhờ sự thấu hiểu và chia sẻ.

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Thân 

Tử vi cho biết những người tuổi Thân trong ngày 24/9/2025 được sao may mắn chiếu mệnh, tài lộc dồi dào. Vận may bất ngờ ập đến, có thể từ việc trúng thưởng lớn hoặc đầu tư sinh lời.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội tài chính mở ra, giúp bạn dễ dàng thực hiện ước mơ sở hữu nhà cửa khang trang hay chiếc xe mơ ước. Hãy tận dụng trực giác nhạy bén, nhưng đừng quên cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu lớn để đảm bảo tài sản bền vững.

Tuổi Thân hãy giữ tâm lý bình tĩnh, tránh vội vàng. Kiểm tra kỹ các cơ hội tài chính để tránh rủi ro không đáng có.

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi 12 con giáp hôm nay ngày 24/9/2025 cho thấy người tuổi Sửu có một ngày khá thuận lợi trong công việc và tài chính, tuy nhiên phương diện tình cảm lại tiềm ẩn nhiều xáo trộn. Tâm trạng bạn dễ bị ảnh hưởng bởi những lời nói thiếu suy nghĩ từ người khác, khiến bạn hành xử bốc đồng hoặc hiểu lầm người thân cận.

Ngày Thứ Tư 24/9/2025 tử vi 12 con giáp hôm nay dành lời khuyên cho người tuổi Sửu nên giữ sự bình tĩnh trong mọi tình huống. Những gì bạn cảm nhận hôm nay có thể chưa phản ánh đúng bản chất sự việc. Hãy lùi lại một bước, suy xét kỹ trước khi hành động.

Công việc: Công việc diễn tiến ổn định, có thể đạt được những thành tựu nhỏ hoặc nhận được sự ghi nhận từ cấp trên. Bạn xử lý tốt các tình huống bất ngờ, nhờ sự kiên định và kỹ lưỡng vốn có. Tuy nhiên, nên tránh tranh cãi nội bộ để không gây ảnh hưởng đến uy tín cá nhân.

Tình cảm: Tình cảm là điểm trừ lớn nhất trong ngày của tuổi Sửu. Có thể xảy ra hiểu lầm hoặc xung đột do bạn cư xử quá cứng nhắc, hoặc cố kiểm soát cảm xúc của người kia. Nếu đang yêu, hãy học cách lắng nghe và chia sẻ nhẹ nhàng. Nếu đã kết hôn, cần tránh nói những lời khiến đối phương tổn thương vì sự nóng giận nhất thời.

Tài lộc: Tình hình tài chính khả quan. Bạn có thể thu được một khoản tiền nhỏ từ công việc phụ hoặc từ sự cố gắng lâu dài. Đây là lúc nên lên kế hoạch quản lý chi tiêu tốt hơn, tránh để tiền vào những khoản mua sắm bốc đồng.

Sức khỏe: Sức khỏe tạm ổn nhưng có dấu hiệu mỏi mệt nhẹ do căng thẳng tinh thần hoặc thiếu ngủ. Nên ngủ sớm và ăn uống đầy đủ, tránh thức khuya hoặc bỏ bữa vì bận rộn. Nếu có thể, hãy dành 15- 30 phút mỗi ngày để thiền hoặc đi bộ nhẹ nhàng.

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

