Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 03:35

3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay.

Tuổi Dần

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dần sẽ diễn ra đại cát đại lợi. Đây có thể là thời cơ tốt để tuổi này có thể nhận những nhiệm vụ quan trọng hoặc thể hiện điểm mạnh của mình trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Với túi tiền đầy ắp, Bảo Bình có thể mua sắm để giải tỏa bớt những cảm xúc tiêu cực và khó chịu trong lòng.

Hơn nữa, chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ trở nên vô cùng hài hòa, khắng khít. Tình cảm đôi lứa vẫn còn mặn nồng như thuở những ngày mới quen khiến cho ai nhìn vào cũng phải ghen tỵ và ao ước. 

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn sẽ diễn ra suôn sẻ, thuận lợi. Đây là thời điểm thích hợp để người tuổi này có thể nhanh chóng phát huy thế mạnh, bản lĩnh của mình trong công việc. Đồng thời, nếu có ý định chuyển đổi công việc, bản mệnh có thể thực hiện ngay từ bây giờ. Con giáp này có thể thoải mái, an tâm chi tiêu trong khoảng thời gian này do có nguồn thu nhập khá tốt từ công việc chính. 

Vận trình tình cảm tốt đẹp. Bạn và nửa kia dự tính về chung một nhà sau khoảng thời gian yêu nhau. Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ nhiều người khác giới, khả năng tiến tới hôn nhân là có. Những người đã có đôi có cặp ngày càng thấu hiểu và yêu thương nhau hơn.

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Mọi việc làm của người tuổi Dậu sẽ diễn ra “thuận buồm xuôi gió” và hanh thông2. Người tuổi này có thể tìm thấy được nhiều mối làm ăn tiềm năng mà không cần phải tốn nhiều thời gian, công sức do có Nhị Hợp nâng đỡ. Hãy nắm bắt cơ hội này để sự nghiệp ngày càng thăng hoa, nở rộ. Tuy nhiên, con giáp này cần liều lĩnh hơn trong kinh doanh, làm ăn để gia tăng nguồn tài chính của bản thân. 

Chuyện tình cảm hạnh phúc mỹ mãn. Người độc thân nhanh chóng tìm được người tâm đầu ý hợp với người. Với sự trợ giúp của quý nhân Tam Hợp mà đây là thời điểm lý tưởng để các cặp đôi hâm nóng tình cảm.

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 12 phút trước
Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ