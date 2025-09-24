Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 24/09/2025 04:15

3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ là con giáp có khả năng dự cảm đặc biệt, cực kỳ nhạy bén với tình hình và thời cuộc, do đó, nếu gặp các cơ hội tốt, bạn cũng sẽ dễ dàng phất lên như diều gặp gió. Cho dù là công việc chính hay đầu tư kinh doanh bên ngoài, người tuổi Ngọ cũng đều làm đâu thắng đó, làm việc gì cũng thu về nguồn lợi nhuận kếch xù.

Ngoài ra, con giáp may mắn này được cho là 1 trong số những con giáp có vận đỏ nhất, viên mãn nhiều khía cạnh trong cuộc sống, nên bạn dễ dàng thăng chức, tăng lương hầu như trong tầm tay. Đồng thời, bạn có thể kiếm được bộn tiền cuộc sống lên hương, vô cùng hạnh phúc.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ có những thời gian vô cùng may mắn phát tài cuộc sống vô cùng thăng hoa dư dả. Những người còn độc thân sẽ có cơ hội tìm kiếm được một nửa đích thực của mình cuộc sống vô cùng hạnh phúc thăng hoa khiến con giáp khác vô cùng ghen tỵ.

Trong khoảng thời gian này những người tuổi Tuất nỗ lực hết mình để cuộc sống có thể đi theo một lộ trình giống như bạn đã mong muốn. Bởi đây chính là thời gian vô cùng may mắn người tuổi Thân có thể cầu được ước thấy, đạt được mọi ý nguyện trong cuộc sống của mình.

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn sẽ được Thần may mắn ưu ái vào sau 18h ngày 7/5. Bạn được phú khí vây quanh, con giáp này làm đâu gặt đấy, công việc có nhiều tiến triển. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên tin tưởng, trọng dụng. Người chưa có công việc cũng sớm tìm được những công việc phù hợp với bản thân.

Thời điểm hoàng kim này tài lộc của họ tăng tiến vượt bậc, cơ hội làm giàu sẽ nhiều thêm. Chính vì vậy, bạn hãy nhớ rằng, chỉ cần bạn nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được những mục tiêu, phần thưởng xứng đáng. 

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc đúng 16h30 chiều mai (24/9/2025), 3 con giáp chuyện rủi hóa lành, Thần Tài tương trợ, tài vận tăng vọt, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 53 phút trước
Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Đúng 17h ngày 24/9/2025, 3 con giáp làm giàu thành công, tiền tài vô tận, phú quý nhất vùng, rung đùi hốt bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Trong 3 ngày 24, 25 và 26/9: 3 con giáp đón cát tinh chiếu mệnh, tài lộc rộn ràng, sớm thăng chức tăng lương, tậu được xe mua được nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Đúng 00 giờ ngày 15/8 âm lịch: Top 3 con giáp hưởng hết may mắn, vàng bạc chất đầy nhà, vô cùng giàu có, một bước hóa Rồng hóa Phượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Chúc mừng 3 con giáp phát tài cuối tuần này (27/9-28/9): Vận khí tươi tốt, tới thời giàu sang, hạnh phúc tứ bề, may mắn liên tục gõ cửa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Hành khách tử vong trên máy bay, nguyên nhân vẫn đang điều tra

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Gây án xong, nghi phạm ung dung hít ma túy trong nhà nạn nhân

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi ngày mới, thứ Tư 24/9/2025 của 12 con giáp dự đoán, Dần - Ngọ phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 19h ngày 24/9/2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, đại cát đại lợi, may mắn trăm bề, ba đời phú quý

Đúng 19h ngày 24/9/2025, 3 con giáp giàu to bất chấp, đại cát đại lợi, may mắn trăm bề, ba đời phú quý

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Sau hôm nay, thứ Tư 24/9/2025, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 15 ngày tới (8/10), 3 con giáp gặp nhiều may mắn, tay trắng vẫn phát tài, tiền vàng ngập két không ngờ

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Đúng 12h ngày 24/9, 3 con giáp cải thiện thu nhập, cuộc sống viên mãn, làm giàu là chuyện dễ như trở bàn tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Cuối ngày hôm nay (24/9/2025), ở hiền gặp lành, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông, tài lộc thịnh vượng, bước chân ra ngoài tiền bạc đầy tay

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc

Tử vi 4 ngày liên tiếp (24, 25, 26 và 27/9): 3 con giáp may mắn ngập tràn, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc chật két, đổi đời giàu sang sung túc