Đúng 6 ngày cuối tháng 9/2025, 3 con giáp tiền bạc chất đầy, tay cầm vàng, miệng ngậm ngọc, đón hỷ sự bất ngờ

Tuổi Ngọ có thể gặp rào cản trong việc triển khai kế hoạch cá nhân do thiếu sự đồng thuận từ đồng nghiệp hoặc cấp trên. Bạn cần linh hoạt hơn trong cách tiếp cận vấn đề, đừng cứng đầu giữ vững ý kiến riêng khi chưa lắng nghe đủ các góc nhìn khác. Một chút nhường nhịn có thể giúp bạn giữ được hòa khí và mở ra cơ hội mới.

Chuyện tình cảm kém phần thuận lợi. Những hiểu lầm nhỏ có thể bị đẩy đi quá xa chỉ vì hai bên không chịu lắng nghe. Bạn và người ấy đang thiếu sự kết nối cảm xúc, dẫn đến việc dễ tổn thương nhau bằng lời nói. Người độc thân nên thận trọng khi mở lòng với người mới, tránh chia sẻ quá nhiều khi chưa đủ tin tưởng.

Tháng mới xuất hiện những vấn đề đòi hỏi tuổi Mão tốn khá nhiều công sức, ít người giúp đỡ. Thế nhưng trong đó cũng ẩn tàng những cơ hội để bạn tạo ra sự đột phá. Nhất là ai đang làm việc có kế hoạch, có tổ chức thì càng gia tăng được hiệu quả trong thời gian ngắn.

Người làm công ăn lương có thu nhập tốt hơn, trong khi người làm ăn kinh doanh có doanh thu ổn định, đều đặn, nhưng không có doanh thu bất thường nào cả. Lời khuyên là bạn nên kiên trì, đừng mơ mộng về chuyện giàu có sau một đêm kẻo bị vướng vào những cạm bẫy.

Bản mệnh được yêu chiều, vì thế mới sinh ra giận hờn và thiếu đi sự lắng nghe. Con giáp tuổi Mão nhớ rằng, nếu được người ấy nhường nhịn thì cũng phải biết điều nhé.

Nguyệt lệnh Bệnh cho thấy có thể vì bận rộn, căng thẳng nên tuổi Mão có thể sinh bệnh. Lời khuyên cho bạn trong thời gian này đó là mỗi ngày bạn phải tìm cách giải tỏa hết căng thẳng trước khi lên giường ngủ đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Từ ngày này là thời gian hoàng kim với người tuổi Tý, tuổi Tý sẽ “trúng lộc Thần Tài” rõ rệt nhất. Dù không quá chật vật, ganh đua, nhưng tài lộc lại đến bất ngờ qua nhiều hướng. Người làm kinh doanh buôn bán đại cát đại lộc, có thể ký được đơn hàng lớn, được đối tác chủ động hợp tác. Người làm công ăn lương thì được cấp trên ghi nhận, tiền tài thăng tiến, danh tiếng vang xa.

Các mối quan hệ xã hội cũng ngày càng tốt đẹp, họ kết thân được với người có tài có đức, gặp đúng người đúng thời điểm. Tý cũng là con giáp dễ “hái lộc” trong những buổi gặp mặt, hội họp, ký kết... Nguồn tiền của họ cũng dồi dào chưa từng có. Có thể nói, đây là giai đoạn tuổi Tý vừa có tiền, vừa có niềm vui, tinh thần thoải mái như “trẩy hội”, làm gì cũng thuận, gặp ai cũng hợp. Chỉ cần biết nắm bắt, họ nhất định trở nên giàu sụ.

Ảnh minh họa: Internet

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!