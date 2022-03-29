Trong 2 ngày tới, 3 con giáp xui xẻo tiền tài thâm hụt, sự nghiệp tiêu tan, lâm vào cảnh bần cùng, thiếu thốn

Hãy xem bạn có lọt vào top 2 con giáp xui xẻo trong 2 ngày tới không nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Sửu vào 2 ngày tới phải đối mặt với nhiều áp lực về mặt công việc. Con giáp vì quá lơ là nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng công việc, mất điểm nhiều trong mắt cấp trên. Ngoài ra, con đường tài lộc của Sửu cũng đang gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng. Lương thưởng bị cắt giảm, Sửu gặp khó khăn về kinh tế. Thay vì ngồi than vãn, Sửu hãy mau chóng xốc lại tinh thần và bắt đầu sửa chữa sai lầm.

Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Sửu vào 2 ngày tới phải đối mặt với nhiều áp lực về mặt công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong 2 ngày tới, người tuổi Tý tinh thần ảm đạm, vận xui đeo bám. Tuy được Cát Tinh chiếu mệnh, nhưng con giáp lại sống theo cảm xúc nên ít nhiều bị ảnh hưởng. Khi tâm trạng đi xuống, Tý dễ đánh mất cơ hội đổi đời. Ngoài ra, vận trình đi xuống, con giáp còn có thể vướng phải thị phi trong thời điểm này. Bởi lẽ đó, con giáp xui xẻo này cần phải thật tỉnh táo, đắn đo trước những quyết định quan trọng, để có một năm an yên, thuận lợi.

Trong 2 ngày tới, người tuổi Tý tinh thần ảm đạm, vận xui đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình của người tuổi Dậu trong 2 ngày tới lên xuống thất thường. Dưới sự tác động của tiêu nhân, con giáp khó tránh khỏi những quyết định sai lầm và buộc phải gánh chịu nhiều hậu hoạ khôn lường. Tài lộc của bạn cũng vì thế mà bị ảnh hưởng. Tiền tài ngày càng thất thoát, bản mệnh đứng trước nguy cơ mất hết tất cả.

Vận trình của người tuổi Dậu trong 2 ngày tới lên xuống thất thường - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-2-ngay-toi-3-con-giap-xui-xeo-tien-tai-tham-hut-su-nghiep-tieu-tan-lam-vao-canh-ban-cung-thieu-thon-459035.html