Trong 12 ngày tới (10/9 - 21/9), 3 con giáp tài lộc vượng phát, cát khí dồi dào, vận may ào đến, phúc lộc vô biên

Tâm linh - Tử vi 09/09/2023 13:41

Bước sang 12 ngày tới, 3 con giáp sẽ có đường công danh sự nghiệp thăng hoa thấy rõ, vận trình hanh thông mỹ mãn, thu nhập tăng cao, cuộc sống lên hương.

Tuổi Ngọ

Tử vi có nói, bước sang 12 ngày tới là thời điểm được đánh giá là cát lành đối với người tuổi Ngọ. Giai đoạn này, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra. Thời gian này, con giáp may mắn này nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Trong 12 ngày tới (10/9 - 21/9), 3 con giáp tài lộc vượng phát, cát khí dồi dào, vận may ào đến, phúc lộc vô biên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 12 con giáp cho hay, cuộc sống của tuổi Dần thời gian qua không quá tốt cũng không quá xấu, bởi lẽ trời sinh tuổi Dần vốn tự tin, mạnh mẽ và rất kiên cường, nên dù có gặp phải gian nan trắc trở thế nào, họ cũng đều tự lực vượt qua mọi thứ.

Nhưng theo tử vi 12 ngày tới, vận mệnh tuổi Dần sẽ thay đổi đáng kể, vận may bắt đầu tan chảy và chạy đến tuổi Dần với tốc độ chóng mặt. Trong sự nghiệp, họ sẽ đạt được thành tựu mà mình mong ước bao lâu nay, bên cạnh đó tiền tài vật chất cũng theo đó mà ngày càng tăng thêm. Đối với những người có tham vọng, họ sẽ ngồi được vị trí cao nhất và đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp.

Trong 12 ngày tới (10/9 - 21/9), 3 con giáp tài lộc vượng phát, cát khí dồi dào, vận may ào đến, phúc lộc vô biên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Tuất luôn kiên nhẫn hơn người khác. Họ không vội làm bất cứ điều gì, luôn giữ được sự bình tĩnh để xử lý và đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát của mình. Trong 12 ngày tới, những người tuổi Tuất sẽ phát triển tốt hơn. Người tuổi Tuất sẽ ngày càng vững bước hơn trên con đường mình đã chọn. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi mà tài lộc cũng hứa hẹn có những bước tiến mới.

Kinh nghiệm góp nhặt được trong thời gian qua sẽ giúp người tuổi Tuất ngày càng mạnh mẽ hơn, tiến những bước vững chắc. Cuộc sống của họ sẽ trở nên viên mãn hơn, mở ra cho bản thân nhiều cơ hội phát triển mới.

Trong 12 ngày tới (10/9 - 21/9), 3 con giáp tài lộc vượng phát, cát khí dồi dào, vận may ào đến, phúc lộc vô biên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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