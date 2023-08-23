Đúng 3 ngày cuối tuần (25 - 27/8), Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân

Tâm linh - Tử vi 23/08/2023 13:47

Tử vi nói rằng, trong 3 ngày cuối tuần, những con giáp này được trời thương nên tiền về dồn dập, xây nhà đổi xe chỉ là chuyện nhỏ.

Tuổi Thìn

Trời sinh Thìn có tài trí cao siêu hơn người. Ở bạn luôn toát ra nguồn năng lượng tích cực và may mắn. Nhờ vậy nên từ khi còn trẻ, Thìn đã tậu cho mình nhà cửa, xe hơi, không thiếu thứ gì. Bạn trở thành đại gia trong nháy mắt nhờ sự chăm chỉ và thông minh của mình. Đặc biệt, trong 3 ngày cuối tuần, tuổi Thìn yên tâm nằm ngủ êm ái trên đống tiền mà không cần lo lắng sẽ thiếu trước hụt sau.

Giai đoạn khó khăn, bế tắc đã dần qua đi, bạn sẽ nhanh chóng lấy lại vị thế của mình. Không cần nai lưng ra làm như trước, bây giờ bạn chỉ cần ngồi không đếm tiền. Có thể bạn sẽ đổi nhà hoặc sắm thêm xe, đi du lịch khắp nơi trong thời gian sắp tới. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều tin vui bất ngờ ập đến.

Đúng 3 ngày cuối tuần (25 - 27/8), Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Thân khá thông minh, lanh lợi. Tuy nhiên thời gian này bạn bị tiểu nhân hãm hại, cản trở đường thăng tiến. Vì vậy mà làm chuyện gì cũng lâm vào đường cùng, không tìm được cách giải quyết. Nhưng đừng vội nản lòng, hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc trời ban trong 3 ngày cuối tuần.

Bạn không còn lao đao vì bị tiểu nhân hãm hại, công việc cũng dần ổn định. Tiền bạc cứ đổ về đầy túi không sợ thất thoát. Thân có thể trở thành đại gia trong nháy mắt. Đặc biệt người làm công ăn lương sẽ có nhiều tin vui về tiền bạc. Người kinh doanh đảm bảo buôn may bán đắt, chẳng sợ tiểu nhân dòm ngó, phá hoại.

Đúng 3 ngày cuối tuần (25 - 27/8), Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Mão có nhiều cơ hội phát tài phát lộc. Cuộc sống của bạn gặp được nhiều người tốt, giúp đỡ cho bạn khi gặp khó khăn, bế tắc. Thời điểm này phương diện tài chính của bạn cũng có dấu hiệu tăng lên cấp số nhân. Bên cạnh đó Mão có thể sẽ tiến lên được chức vị mà mình ao ước bấy lâu nay. Những công sức của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Về phương diện tình duyên, Mão có vận đào hoa rực rỡ. Ông Tơ bà Nguyệt sẽ se cho bạn mối nhân duyên như ý, cả hai có thể đi với nhau đến đầu bạc răng long. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tuyệt vời trong thời gian sắp tới.

Đúng 3 ngày cuối tuần (25 - 27/8), Tứ Linh hội tụ, 3 con giáp may mắn hơn người, tài lộc chắn trước cửa nhà, ra ngõ có quý nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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