Trong 11 ngày tới, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền bạc chảy về túi như thác, nhanh chóng tậu nhà mua xe

Tâm linh - Tử vi 11/12/2022 14:25

Đoán xem ai sẽ là 1 trong 3 con giáp may mắn này nhé!

Tuổi Mão

Xin được chúc mừng cho con giáp tuổi Mão, đón nhận bước ngoặt mới trong cuộc đời, chấm dứt quãng đời độc thân. Thời gian này có sự xuất hiện se duyên từ "ông Tơ - bà Nguyệt", hai bạn gật đầu đồng ý bước đến hạnh phúc trăm năm. 

Phương diện công việc trải qua một vài trục trặc nhưng nhờ được Lục Hợp kết hợp với Tam Hội nâng đỡ mà bản mệnh nhanh nhạy nắm bắt, giải quyết vấn đề gọn ghẽ trong nháy mắt, có vẻ như cấp trên rất hài lòng với bạn. 

Tình cảm thắm nồng giữa các thành viên trong gia đình, mọi thành viên trở nên hài hòa. Chịu lắng nghe khó khăn, khúc mắc và cùng đi tìm hướng giải quyết phù hợp. 

Trong 11 ngày tới, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền bạc chảy về túi như thác, nhanh chóng tậu nhà mua xe - Ảnh 1
Con giáp tuổi Mão đón nhận bước ngoặt mới trong cuộc đời, chấm dứt quãng đời độc thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Dần bẩm sinh đã mạnh mẽ, can đảm, dám làm dám chịu. Họ cũng sở hữu đầu óc nhạy bén, có tố chất của một nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, đôi khi con giáp này cũng tỏ ra bảo thủ, không sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe những ý kiến trái chiều.

Trong 11 ngày này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Con giáp này làm kinh doanh thì tài lộc vượng phát, buôn may bán đắt. Những khoản đầu tư của họ trước đây sẽ sinh lời. Tài vận của người tuổi này đang trong giai đoạn tăng tiến.

Họ được Thần Tài ban phát của cải nên làm đâu thắng đó, vận may tới tấp gõ cửa. Những người làm công ăn lương cũng có thêm công việc, dự án để thể hiện tài năng.

Trong 11 ngày tới, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền bạc chảy về túi như thác, nhanh chóng tậu nhà mua xe - Ảnh 2
Trong 11 ngày này, người tuổi Dần được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận vượng hơn thấy rõ. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

11 ngày tới đưa tuổi Mùi vào vùng đất có Tài tinh chiếu rọi, mang lại cơ hội công việc và tiền bạc. Vì vậy con giáp hãy tận dụng thời cơ, tập trung làm ăn, từ đây con đường kinh doanh sẽ phát đạt, lợi nhuận đổ về liên tiếp.

Những dự án kinh doanh online nên được mở rộng hoặc đi vào thực hiện trong thời điểm cuối năm, khi nhu cầu sử dụng hàng hóa tăng cao phục vụ cho dịp Tết sắp tới. Bạn có thể đầu tư vào lĩnh vực đồ ăn, thực phẩm hay yếu phẩm đều rất vượng. 

Nhược điểm duy nhất của tuổi Mùi là ham vui, dễ bị thu hút bởi những điều khác, nên mất tập trung. Con giáp cần nghiêm túc suy nghĩ thấu đáo để đi đúng hướng.

Trong 11 ngày tới, 3 con giáp sa lưới Thần Tài, tiền bạc chảy về túi như thác, nhanh chóng tậu nhà mua xe - Ảnh 3
11 ngày tới đưa tuổi Mùi vào vùng đất có Tài tinh chiếu rọi, mang lại cơ hội công việc và tiền bạc. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

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