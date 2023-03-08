Trọn 3 ngày cuối tuần (10/3 - 12/3), 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, tài lộc vô kể, phú quý phát tài

Tâm linh - Tử vi 08/03/2023 08:15

Bước sang 3 ngày cuối tuần, 3 con giáp vận trình hanh thông và suôn sẻ khi nhận nhiều phúc báo để đón một cái tết vạn sự hanh thông.

Tuổi Tỵ

Trong 3 ngày cuối tuần, người tuổi Tỵ thu nhận nhiều cát khí, được nhiều phúc báo do đã tích lũy được từ trước đó. Theo đó, vận trình của Tỵ tăng tốc, đặc biệt là phương diện tài lộc phất lên nhanh chóng, được may mắn hiếm ai sánh bằng trong thời điểm cuối năm Tân Sửu.

Sự cố gắng không ngừng nghỉ của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp đang được Tam Hội cát thần nâng đỡ, các mối quan hệ xã giao xây dựng từ trước đó giúp bạn tiếp cận được với nhiều cơ hội đáng quý, tăng khả năng thăng tiến hơn nữa. Kinh doanh đầu tư đều thuận lợi, thu về khoản lớn.

Trọn 3 ngày cuối tuần (10/3 - 12/3), 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, tài lộc vô kể, phú quý phát tài - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Người tuổi Dậu đón 3 ngày cuối tuần ngập tràn may mắn, cát khí càng vượng. Theo đó, đương số có thể đạt được nhiều thành tích trên nhiều phương diện của cuộc sống, nhất là sự nghiệp và tiền bạc, xứng đáng với công sức bạn đã bỏ ra trong suốt thời gian dài vừa qua.

Riêng người làm kinh doanh trong thời điểm này chốt đơn hàng ầm ầm. Những người làm công ăn lương, có cơ hội thăng quan, tiến chức, lương thưởng tăng nhiều so với năm ngoái. Có thể nói, người tuổi Dậu cầu tài được tài, cầu lộc được lộc, đại phú đại quý.

Trọn 3 ngày cuối tuần (10/3 - 12/3), 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, tài lộc vô kể, phú quý phát tài - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Trong 3 ngày cuối tuần, cát khí của tuổi Sửu càng tăng mạnh, tuổi Sửu lại có thêm động lực để phấn đấu trong sự nghiệp cũng như công cuộc làm giàu của mình. Lương, thưởng đều tăng so với năm ngoái, người làm công ăn lương không phải quá áp lực chuyện ảnh hưởng dịch bệnh thời gian qua. Ngược lại, đương số có tâm thế thoải mái, đầy tự tin với túi tiền rủng rỉnh.

Dù công việc bận rộn và cũng khá căng thẳng, áp lực nhưng hãy yên tâm, tuổi Sửu không hề đơn độc, bởi mọi người luôn sẵn sàng cổ vũ, động viên và cho bạn sức mạnh. Đã tới lúc đương số gặt hái thành quả đáng ngưỡng mộ của mình rồi!

Trọn 3 ngày cuối tuần (10/3 - 12/3), 3 con giáp nhận nhiều phúc báo, vận trình hanh thông, tài lộc vô kể, phú quý phát tài - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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Vào cuối ngày hôm nay (24/2), tuổi Hợi, Dậu, Tý có khả năng nhận được nhiều tài nguyên, tiền rơi trúng đầu, dễ dàng giàu có, vui vẻ mỹ mãn.

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