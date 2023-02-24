Liên tiếp từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, những tuổi này có khả năng 'hô mưa gọi gió', chỉ cần ngồi nhà cũng đếm tiền sái tay, vơ hết của cải về nhà

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 10:12

Thời gian từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, 3 con giáp được lọt vào top may mắn trong sổ vàng của Thần Tài, vì vậy mà công việc cũng suôn sẻ hanh thông hơn.

Tuổi Mão

So với những con giáp khác, tuổi Mão luôn được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua một cách ngoạn mục. Từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, những người tuổi Mão sẽ công thành danh toại, nếu như không thể trở thành đại gia thì cũng là người có của ăn của để, cuộc sống vật chất lẫn tinh thần đều viên mãn thăng hoa.

Con giáp còn có một cuộc sống ấm no sung túc bất ngờ, mọi thứ mới chuyển biến tích cực một một cách không ai ngờ. Người tuổi Mão hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều hỷ sự. Có thể đây là điều giúp họ thăng hoa và viên mãn về sau. Nhìn chung, tuổi Mão sẽ tìm được cơ hội đổi đời, những năm tháng về sau chỉ cần tận hưởng những điều tốt đẹp nhất.

Liên tiếp từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, những tuổi này có khả năng 'hô mưa gọi gió', chỉ cần ngồi nhà cũng đếm tiền sái tay, vơ hết của cải về nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Xem tử vi cho thấy, mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, cát tinh xuất hiện mang lại rất nhiều niềm tin, hi vọng mới để tuổi Dần có thể cải thiện được mọi mặt cuộc sống, dù là sự nghiệp, tình duyên hay tiền bạc. Con giáp này rất ham học hỏi và có thể áp dụng sự sáng tạo của mình để tạo nên sự mới mẻ cho những công việc tưởng như nhàm chán.

Đây chính là lý do khiến bạn có thể trông chờ vào những thay đổi tích cực trong sự nghiệp, ví dụ như được cấp trên khen ngợi, đồng nghiệp hậu thuẫn. Tài vận của bản mệnh cũng được cải thiện rõ rệt trong tháng này, vì thế bạn chớ ngại khó, ngại khổ mà bỏ lỡ đi vận may. Đặc biệt, nếu tham gia vào các dự án đòi hỏi sự hợp tác, bạn có thể nhận được nhiều lợi nhuận bất ngờ.

Liên tiếp từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, những tuổi này có khả năng 'hô mưa gọi gió', chỉ cần ngồi nhà cũng đếm tiền sái tay, vơ hết của cải về nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một con giáp có may mắn nhất trong đường tài lộc từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch. Vì vậy, con giáp này lúc nào cũng trong trạng thái phấn khởi, vui vẻ. Nhờ có động lực mà tuổi Mùi luôn cố gắng làm việc và hoàn thành đúng mục tiêu mà mình đã đặt ra.

Tuổi Mùi luôn mong muốn sớm đạt được chiến thắng vì thế con giáp này rất cố gắng, nỗ lực trong công việc. Đây là thời điểm mở ra khá nhiều cơ hội đến với tuổi Mùi. Nếu biết tận dụng, chắc chắn tài chính của con giáp này sẽ ngày càng thịnh vượng hơn trước.

Liên tiếp từ mùng 6/2 - 10/2 âm lịch, những tuổi này có khả năng 'hô mưa gọi gió', chỉ cần ngồi nhà cũng đếm tiền sái tay, vơ hết của cải về nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

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