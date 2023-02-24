Từ ngày 25/2 đến 13/3, TOP 3 con giáp sẽ là 'CON VÀNG CON BẠC’ của Thần Tài, đụng tới đâu may mắn tới đó, lúc trẻ tài năng, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 24/02/2023 10:45

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào là con cưng của Thần Tài từ ngày 25/2 đến 13/3.

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dậu khá cầu toàn. Họ thích theo đuổi sự hoàn hảo và đòi hỏi mọi thứ phải chỉn chu hết mức có thể. Dù theo đuổi ngành nghề nào, con giáp này cũng có thể đạt tới thành công nhất định.Cũng nhờ tính tình cẩn thận, chu đáo nên họ thường được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể trọng.

Theo chuyên gia phong thủy cho biết, từ ngày 25/2 đến 13/3, con giáp tuổi Dậu được dự đoán có nhiều tài lộc. Họ kiếm được nhiều tiền, có cuộc sống dư dả, giàu sang nhiều người ghen tỵ. Người tuổi này làm kinh doanh cũng ký được những hợp đồng có giá trị. Trong khi đó, những khoản đầu tư trước đó của con giáp này đã bắt đầu sinh lời. Người tuổi Dậu làm đâu thắng đó, thu nhiều thành quả khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Từ ngày 25/2 đến 13/3, TOP 3 con giáp sẽ là 'CON VÀNG CON BẠC’ của Thần Tài, đụng tới đâu may mắn tới đó, lúc trẻ tài năng, hậu vận phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Mão có thế mạnh cả về ngoại hình lẫn tài năng. Họ được biết đến là những người tốt bụng, bao dung và nhân hậu.Trong công việc, con giáp tuổi này luôn tỏ ra cẩn trọng, có nhãn quan tinh tường. Người tuổi này có vận quý nhân vượng. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ thường được quý nhân giúp đỡ.

Từ ngày 25/2 đến 13/3, con giáp tuổi Mão thoát khỏi vận xui, tài vận hanh thông, tiền bạc không thiếu. Công việc của họ gần đây tuy gặp trắc trở nhưng họ đã bình tĩnh, từng bước giải quyết các vấn đề. Con giáp tuổi Mão làm công ăn lương có thể nhận thêm cơ hội, dự án công việc. Người làm kinh doanh thì buôn may bán đắt, có nhiều khách hàng thân thiết. Không những thế, họ có cơ hội mở rộng công việc kinh doanh, giấc mơ phát tài sắp trở thành hiện thực.

Từ ngày 25/2 đến 13/3, TOP 3 con giáp sẽ là 'CON VÀNG CON BẠC’ của Thần Tài, đụng tới đâu may mắn tới đó, lúc trẻ tài năng, hậu vận phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ vốn lanh lợi, biết tận dụng mọi cơ hội tốt xung quanh để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Năm 2022 này tuổi Tỵ ít nhất sẽ khổ tận cam lai vào nửa cuối năm sắp tới, họ không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ mọi lúc mọi nơi.

Đặc biệt, từ ngày 25/2 đến 13/3 là thời điểm tốt nhất để tuổi Tỵ nhìn lại và nắm bắt cơ hội xung quanh, nếu phát huy tốt, việc đổi đời chỉ trong tầm tay. Đối với những người kinh doanh làm ăn, đây sẽ là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa, giúp họ thăng hoa mọi thứ, cuối năm mua được nhà lớn xe sang, cuộc sống sung túc đến bất ngờ.

Từ ngày 25/2 đến 13/3, TOP 3 con giáp sẽ là 'CON VÀNG CON BẠC’ của Thần Tài, đụng tới đâu may mắn tới đó, lúc trẻ tài năng, hậu vận phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Giữa tháng 2 tài lộc cất cánh, cuối tháng quơ tay được cả núi tiền, 3 con giáp thu hút hết may mắn, hỷ sự triền miên

Tử vi cho thấy, 3 con giáp may mắn dưới đây có vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt. Bản mệnh vượng phát vận may, tiền tài dư dả từ giữa đến cuối tháng 2.

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