Trời xanh ban phúc vào ngày 21/5: Ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập lối

Tâm linh - Tử vi 20/05/2023 21:36

Nếu thời gian trước, 3 con giáp này có gặp khó khăn thì đã đến lúc cuộc sống của họ dần khởi sắc.

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn luôn có định hướng, mục tiêu rõ ràng trong cuộc đời mình. Không ít những lần họ gặp phải khó khăn rồi thất bại nhưng ý chí, lòng quyết tâm, đam mê đang sục sôi trong lòng không cho phép họ chấp nhận thua cuộc. Tuổi Thìn nhanh chóng nghỉ ngơi, thư giãn, lấy lại phong độ và trở lại trên con đường đi tới thành công của mình.

Trời xanh ban phúc vào ngày 21/5: Ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập lối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dù trước đây có khó khăn ra sao thì tới đây, con giáp này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất. Công việc hanh thông, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần bản thân nỗ lực hết mình, Thìn sẽ gặt hái lại những điều xứng đáng với mong đợi. Vì thế bản mệnh cần phải làm đúng những điều có thể để tránh gây ra những tổn thất không đáng cho chính mình, khiến cho Thần Tài phật ý mà lấy hết lại quyền năng.

Tuổi Mão

Đây là thời điểm con giáp này dễ đạt được mục tiêu về tài lộc lắm đó. Bản mệnh không tới mức hốt vàng hốt bạc dễ dàng nhưng cũng hơn khối người khác rồi ấy chứ. Bản mệnh không chỉ dựa vào may mắn không thôi đâu, chính con giáp này cũng có thực lực của riêng mình, thế nên tài lộc không dễ đến lại dễ đi đâu.

Trời xanh ban phúc vào ngày 21/5: Ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập lối - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Những chú Mèo có sự khéo léo và nhạy cảm đặc biệt, tất nhiên trước khi có được những điều mình muốn thì bản mệnh vẫn phải trải qua không ít khó khăn. Cần kiên trì để tránh phạm phải những sai lầm không đáng có. Cần có chính kiến của riêng mình, nhưng cũng chớ nên chủ quan, cố chấp mà bỏ ngoài tai những lời can ngăn, góp ý của những người xung quanh, nếu không chính bạn sẽ là người phải chịu trận trước tiên.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý được biết đến là người thật thà, thẳng thắn. Tuy vậy, nhưng đôi khi họ cũng tỏ ra ương ngạnh, bảo thủ. Về mặt trí tuệ, con giáp này là người khôn ngoan, tháo vát, có năng lực trong công việc.

Trời xanh ban phúc vào ngày 21/5: Ra đường sụt trúng hố vàng, tay phải nắm vàng, tay trái nắm bạc, giàu to sung túc, may mắn ngập lối - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Vận số của con giáp này ngày một khởi sắc, con giáp này làm đâu thắng đó, mưu sự tất thành. Với những người đã ấp ủ ý tưởng kinh doanh thì đây là thời điểm tốt để họ triển khai các ý tưởng. Trong khi những người làm công ăn lương cũng sẽ đạt thành tích tốt, được cấp trên khen thưởng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.

Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp vào tuần mới (21/5/2023-27/5/2023), Thần Tài gửi trao hộp vàng, mây đen quét sạch, nợ nần trả hết, giàu sang sung túc

Trúng số độc đắc 3 lần liên tiếp vào tuần mới (21/5/2023-27/5/2023), Thần Tài gửi trao hộp vàng, mây đen quét sạch, nợ nần trả hết, giàu sang sung túc

Ba con giáp sau sang tuần mới sẽ nhận được tài lộc bất ngờ, vụt sáng chỉ sau một đêm. Bạn thuộc 3 con giáp này chứ?

Xem thêm
Từ khóa:   tu vi hang ngay tu vi ngay 21/5 bói vui

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 25 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Sự thật đằng sau cú tát vô cớ của cô gái lạ giữa đường khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 25 phút trước
Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Chồng lén sang nhà hàng xóm trong lúc vợ ở cữ, sự thật khiến cô sững sờ

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Nghe tiếng chồng thở dốc, tôi vội lao đến địa chỉ định vị, cảnh tượng trước mắt khiến tôi bàng hoàng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Sự thật đằng sau hành động đòi lại 20 cây vàng ngay sau lễ cưới từ mẹ chồng

Tâm sự 2 giờ 25 phút trước
Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Phản ứng ngơ ngác của người chồng cũ khi thấy diện mạo của vợ trong ngày ly hôn

Tâm sự 3 giờ 25 phút trước
Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Ở cữ chưa lâu, tôi chết lặng khi phát hiện việc chồng lén làm bên nhà hàng xóm

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Sự thật sau quyết định để lại căn hộ trị giá gần 4 tỷ của người chồng quá cố

Ngoại tình 4 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Sau ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 25/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh rực rỡ, sự nghiệp nhảy vọt hơn người, tiền tài tăng nhanh không ngừng

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng nửa cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài 'cưng như trứng', tiền về ào ào không đếm hết, giàu có bất thình lình

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng 15 ngày tới, 3 con giáp 'Thần Phật ban phước', hữu Phúc Lộc vô biên, tiền bạc đổ về nhà, đường công danh sự nghiệp phất lên

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'