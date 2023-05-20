Tuổi Dần may mắn có Chính Quan trợ vận nên làm gì cũng suôn sẻ. Ngày này bạn được nghỉ ngơi đúng nghĩa, trong tuần đã làm hết việc nên hôm nay thảnh thơi. Người nào chờ đợi tin tức liên quan tới bằng cấp, thi cử hoặc xin việc sẽ sớm nhận được phản hồi tốt.

Còn về tài vận, Dần có thể tự tin khi có Tam Hội giúp đỡ. Ai vẫn còn công việc ổn định, có lương đều đều trong thời gian này là cực kỳ may mắn. Một số bạn sẽ bỏ tiền đầu tư kiến thức cho bản thân, còn trẻ cứ mạnh dạn học hỏi, đồng tiền bạn bỏ ra sẽ đem tới món hời lớn.

Mặt tình cảm của con giáp này cũng khởi sắc không kém khi bạn có thể thu hút được những người có năng lượng tốt đến với mình. Người nên đến thì sẽ đến, người muốn đi thì đừng nên níu kéo, trong tình yêu hãy để mọi thứ thuận theo tự nhiên là tốt nhất.

Tuổi Tỵ

Ảnh minh họa: Internet

Với sự góp sức của Chính Ấn, người tuổi Tỵ có được lợi thế với năng lực nổi trội trong một lĩnh vực mà bạn có thể được phát huy trong ngày cuối tuần. Nhân cơ hội bạn có thể giúp đỡ nhiều người thì hãy thể hiện sự nhiệt tình và sự hứng khởi của mình nhé.

Dù là con giáp nữ nóng tính gây tổn hại không ít tới chuyện tình cảm nhưng nay nhờ ngũ hành tương sinh mà những căng thẳng trong mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy đang dần qua đi. Thậm chí, một số kế hoạch chung của hai người bắt đầu khởi động lại và mang lại cho cả hai nhiều niềm vui, niềm tin mới.

Ngày 21/5/2023 dương lịch là ngày Can Kỷ: Ngày này không trị bệnh ở tì. Do đó, bản mệnh lưu ý không tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay nhé.

Tuổi Thân

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mai của 12 con giáp dự báo công việc của tuổi Thân diễn ra “thuận buồm xuôi gió”. Con đường thăng tiến của người tuổi này càng thêm rộng mở nên bản mệnh nhanh chóng có được sự tín nhiệm của cấp trên.

Tài lộc: Vận trình tài lộc ngày càng tăng cao. Con giáp này có nhiều cơ hội nhận được khoản tiền bất ngờ như tiền thưởng hoặc trúng số. Để tránh tình trạng “cháy túi”, bạn cần có kế hoạch quản lý tiền mặt một cách dễ dàng, khoa học.

Tình cảm: Vận trình tình cảm tươi sáng. Gia đạo hài hòa mang đến niềm hạnh phúc không dễ gì kiếm được cho bạn. Người độc thân dễ dàng tạo ấn tượng với người mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.