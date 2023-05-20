Tài vận cực tốt nhờ Tam Hợp giúp đỡ. Nếu theo nghiệp kinh doanh thì may mắn buôn may bán đắt, lợi nhuận đang không ngừng tăng tiến. Trời phù hộ cho bạn có sức khỏe để cày cuốc trả nợ, có nhiều mối làm ăn thu về nhiều tiền bạc để sau này đỡ khổ vì đồng tiền.

Quan hệ giữa bạn và những người xung quanh khá suôn sẻ, có thêm nhiều bạn bè tốt. Gia đình cũng thông cảm cho những khó khăn của Mùi trong thời gian này, có những lúc bạn hơi khó tính nhưng vẫn nhận được sự bao dung từ người thân.

Tuy vậy, xui xẻo trên con đường sự nghiệp của Mùi hôm nay là do Tỷ Kiên đem tới. Vì là con giáp thích làm chủ, tham vọng nên sẽ có lúc bạn thất vọng vì chính bản thân mình. Mùi cũng nên đề phòng đồng nghiệp, đối tác làm ăn chơi gian qua mặt bạn, làm gì cũng phải cẩn thận với giấy tờ.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Chính Quan soi đường nâng đỡ cho những người tuổi Hợi đang có tham vọng về sức mạnh và quyền lực. Thế nhưng cái gì cũng có hai mặt, bạn đừng để việc theo đuổi sự nghiệp ảnh hưởng tới cuộc sống của mình nhé.

Tình cảm đôi lứa đã ngày càng tốt lên với sự che chở của Tam Hợp, hai người dần hiểu đối phương và chấp nhận một số khuyết điểm của nhau. Nay bạn có cảm giác mình được bao bọc, yên ổn, cảm thấy hài lòng với quyết định mà bạn đã lựa chọn.

Mộc - Thủy tương sinh giúp bạn giải thoát được những lo lắng liên quan tới sức khỏe. Nay bạn có một giấc ngủ sâu, nhanh chóng hồi sức để sẵn sàng cho một ngày mới.

Tuổi Thìn



Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày mới đánh giá trong ngày 21/5 của tuổi Thìn, con đường sự nghiệp suôn sẻ. Người tuổi này có thể cân bằng tốt giữa tình cảm và lý trí. Song song đó, bản mệnh tuyệt đối còn không để nỗi buồn riêng tư làm ảnh hưởng đến quá trình làm việc của mình.

Tài lộc: Vận trình tài lộc có điểm sáng. Nhất là những người làm kinh doanh sẽ nhận được một khoản lợi nhuận bất ngờ trong ngày. Còn người làm công ăn lương có một khoản tiền thưởng xứng đáng với nỗ lực bản thân vừa qua.

Tình cảm: Vận trình tình cảm kém hanh thông. Thìn Tuất tương xung tạo ra những ngáng trở lớn từ tính cách phóng khoáng và tham vọng của người tuổi này. Nên để hạn chế những điều không hay, bạn cần cố gắng kiềm chế cảm xúc cá nhân.

*Bài viết mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.