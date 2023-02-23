Trời quang mây tạnh 4 ngày (24, 25, 26 và 27/2): 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà 

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 11:57

Theo tử vi, đây sẽ là khoảng thời gian những người thuộc 3 con giáp này có  vận trình ngày càng vượng phát, cần chủ động và nắm bắt thật tốt cơ hội.

 

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất giàu tình cảm, thông minh và có năng lực. Họ vốn rất nhạy bén và đặc biệt có sự nhạy cảm với tiền bạc. Người tuổi này không thích dựa dẫm, sẽ đi lên bằng chính khả năng của mình, dùng sức lực của bản thân để kiếm tiền, làm việc chăm chỉ để có thể đạt được sự giàu có. Nhìn chung, với những nỗ lực không ngừng, sự nghiệp của họ sẽ sớm có bước tiến lớn.

Trời quang mây tạnh 4 ngày (24, 25, 26 và 27/2): 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi, trong thời điểm này, vận trình của những người tuổi Tỵ sẽ càng ngày càng vượng. Họ được phúc khí chiếu mạng nên việc thu hút tiền của trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Không những vậy, sự nghiệp cũng thêm phần hanh thông, những chú Rắn dễ mở ra được.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp lâng lâng hạnh phúc vào thời điểm này, và đó là những cảm xúc tuyệt vời của những người mới yêu. Bạn hãy tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của mình đang có đi nhé.

Trời quang mây tạnh 4 ngày (24, 25, 26 và 27/2): 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Xem tử vi vào thời điểm này tình cảm vợ chồng của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết khi hai người thấu hiểu, chia sẻ. Dù có cùng nhau trải qua khó khăn nhưng bạn và người ấy dành cho nhau sự tin tưởng cần thiết. Hôm nay, nhờ mọi khía cạnh khác đã ổn thỏa nên vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ có cơ hội để tiến triển. Hơn nữa, qua những sóng gió trước đây, Ngọ đã thật sự trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu mang tính cách ổn định, giản dị, không thích khoe khoang. Trong cuộc sống, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Con giáp này chan hòa, gần gũi với mọi người. Trong công việc, họ khá an phận, thích làm công việc ổn định trong thời gian dài. Con giáp này tuy không tài năng xuất chúng nhưng lại là người chăm chỉ, không ngừng học hỏi để khẳng định bản thân. Người tuổi Sửu sống chân thành và rất được lòng mọi người.

Trời quang mây tạnh 4 ngày (24, 25, 26 và 27/2): 3 con giáp hô mưa gọi gió kéo sạch tiền bạc thiên hạ về nhà, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ bởi vậy nên con giáp này đa phần đều vượng vận quý nhân. Trong cuộc sống, tuy gặp khó khăn nhưng họ đều nhận được sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Thêm một chút may mắn, con giáp này biến rủi thành may, ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Người tuổi này được trời phú cho sức khỏe dồi dào, hậu vận sống trường thọ.

 *Bài viết mang tinh chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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Từ thời điểm này khi vận đen được hóa giải, kho kim tiền rộng mở, thì 3 con giáp này sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng thêm các khoản tích lũy, làm dày thêm ví tiền của bản thân. Bên cạnh đó, với năng lực vượt trội thì việc thăng cấp trong công việc là điều sẽ nhanh chóng xảy ra.

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