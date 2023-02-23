Ba con giáp được Hỷ thần đón đường, tình tiền đỏ thắm vào lúc 4h sang Thứ 6 ngày 24/2: Vận thế khởi sắc, vận khí bủa vây, làm gì cũng hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 23/02/2023 05:00

Từ thời điểm này khi vận đen được hóa giải, kho kim tiền rộng mở, thì 3 con giáp này sẽ có thêm nhiều cơ hội để tăng thêm các khoản tích lũy, làm dày thêm ví tiền của bản thân. Bên cạnh đó, với năng lực vượt trội thì việc thăng cấp trong công việc là điều sẽ nhanh chóng xảy ra.

 

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có bản tính sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu, quản lý tiền bạc giỏi. Con giáp này sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ mọi người nên có nhiều bạn bè, được đồng nghiệp yêu quý.

Người tuổi Thân có khả năng nắm bắt tâm lý người khác nên ứng xử tinh tế, luôn mang lại niềm vui cho mọi người.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân có bản tính sôi nổi, vui vẻ, thích giao lưu, quản lý tiền bạc giỏi.

Từ lúc này con giáp tuổi Thân có cơ hội làm giàu nhanh, tài lộc vượng phát. Họ làm công việc gì cũng hanh thông, thuận lợi, tiền bạc ào ào chảy vào túi. Người tuổi này hoàn thành tốt công việc, được cả cấp trên và khách hàng đánh giá cao.

Ba con giáp được Hỷ thần đón đường, tình tiền đỏ thắm vào lúc 4h sang Thứ 6 ngày 24/2: Vận thế khởi sắc, vận khí bủa vây, làm gì cũng hanh thông thuận lợi - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vì vậy, cơ hội để họ được nhận thêm một khoản tiền hoa hồng là rất lớn. Trong khi đó, người làm công ăn lương cũng được ký hợp đồng dài hạn, tăng điều kiện phúc lợi.

Con giáp tuổi này có thêm cơ hội đầu tư, kinh doanh. Họ cần nghiên cứu kỹ trước khi giải ngân và không nên đầu tư vào lĩnh vực mình không có kinh nghiệm.

Tuổi Sửu

Đây là quãng thời gian đầy rực rỡ với bạn, đặc biệt trong phương diện sự nghiệp. Cho dù bạn vướng vào một số cạnh tranh không đáng có, tuy nhiên đừng lo lắng vì bạn sẽ nhanh chóng khẳng định được khả năng của mình.

Dù vậy không nên quá tự kiêu, coi thường người khác. Bên cạnh việc chăm chỉ làm ăn, bạn cũng cần đề phòng những kẻ tiểu nhân có ý đồ tiếp cận và tình hình sức khỏe của mình trong tuần này.

Ba con giáp được Hỷ thần đón đường, tình tiền đỏ thắm vào lúc 4h sang Thứ 6 ngày 24/2: Vận thế khởi sắc, vận khí bủa vây, làm gì cũng hanh thông thuận lợi - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện kinh doanh, thời cơ làm ăn sẽ đến, đặc biệt là vào từ thời điểm này. Bạn có thể có một khoản lời lãi kha khá. Về tình duyên, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn người ấy.

Tuổi Thìn

Vận tình cảm của con giáp này may mắn nhờ Thổ sinh Kim. Bạn biết đủ, hài lòng với mọi thứ mình đang có, nó cũng có nghĩa là bạn đang có rất nhiều. Thìn thích quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, có lẽ nhiều bạn trẻ đang mua quà về chuẩn bị ra mắt gia đình.

Ba con giáp được Hỷ thần đón đường, tình tiền đỏ thắm vào lúc 4h sang Thứ 6 ngày 24/2: Vận thế khởi sắc, vận khí bủa vây, làm gì cũng hanh thông thuận lợi - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Từ lúc này những mối nhân duyên tốt lành sẽ đem lại những thời cơ, thời vận cát tường, cát lơi giúp cho người tuổi Thìn mở rộng sự nghiệp cũng như kiếm tìm thêm cơ hội phát tài. Ngoài ra chuyện tình cảm cũng sẽ hết sức mặn nồng, hạnh phúc.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Chúc mừng 3 con giáp viên mãn, hỷ khí ngập tràn vào 23 giờ 30 phút ngày 23/2 Mở túi hứng tiền, đại cát đại lợi, như ý cát tường trong mọi việc

Chúc mừng 3 con giáp viên mãn, hỷ khí ngập tràn vào 23 giờ 30 phút ngày 23/2 Mở túi hứng tiền, đại cát đại lợi, như ý cát tường trong mọi việc

Những con giáp sau được dự đoán là sẽ có nhiều sự thay đổi tích cực. Trên có quý nhân, dưới có thần tài giúp đỡ, mọi vận hạn xui xẻo của họ nhanh chóng được xua tan, tài vận bắt đầu có những dấu hiệu nở rộ.

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