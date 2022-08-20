Trẻ có 3 vị trí nốt ruồi này, 99% hốt trọn may mắn của thiên hạ, công thành danh toại, lớn lên xe đưa người đón

Tâm linh - Tử vi 20/08/2022 07:36

Theo nghiệm lý của nhân tướng học, 99% trẻ có 3 nốt ruồi sau đây chắc chắn có số phú quý, gặt hái nhiều thành công

Nốt ruồi trên đỉnh đầu

Nhiều người quan tâm đến xoáy tóc trên đỉnh đầu của một đứa trẻ. Theo nhân tướng học, nhìn xoáy tóc có thể dự đoán tính cách, vận mệnh sau này.

Ngoài ra, theo nhân tướng học, nếu đỉnh đầu có nốt ruồi thì đó là tướng đại phúc. Nốt ruồi ở vị trí này tượng trưng cho sự may mắn luôn song hành cùng với đứa trẻ.

Trẻ có nốt ruồi ở đỉnh đầu được dự báo là làm gì cũng thành công, gặp hung hóa cát, có quý nhân ở bên cạnh dẫn đường chỉ lối. Nốt ruồi trên đỉnh đầu được xem là nốt ruồi quý tướng, hiếm có.

Theo nhân tướng học, nốt ruồi ở vị trí này còn là dấu hiệu của người có cơ duyên với nhà Phật. Người sở hữu nét tướng này thường có tâm thiện, trí óc thông tuệ, hay giúp đỡ người khác.

Nếu là bé trai, khi còn nhỏ, con hiếm khi làm cha mẹ phiền lòng, chăm chỉ học hành. Lớn lên, con có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, chuyện tình duyên ổn định, hạnh phúc.

Nếu là bé gái, con được hưởng nhiều phúc khí trời ban, mang vận may đến cho cả gia đình.

Trẻ có 3 vị trí nốt ruồi này, 99% hốt trọn may mắn của thiên hạ, công thành danh toại, lớn lên xe đưa người đón - Ảnh 1
Trẻ có nốt ruồi ở đỉnh đầu được dự báo là làm gì cũng thành công, gặp hung hóa cát, có quý nhân ở bên cạnh dẫn đường chỉ lối. Nốt ruồi trên đỉnh đầu được xem là nốt ruồi quý tướng, hiếm có. Ảnh minh họa

Nốt ruồi ở bàn chân trái

Trẻ có nốt ruồi ở lòng bàn chân trái được cho là có vận trình hanh rông, công danh rộng mở, sự nghiệp phát đạt. Ngay từ nhỏ, trẻ đã thể hiện mình là người có tư chất tài giỏi, thông minh.

Những đứa trẻ sở hữu nét tướng này thường có nhiều tham vọng, lý tưởng cao đẹp, có nhiều ước mơ muốn thực hiện.

Con có số mệnh phú quý trời ban, tài vận vượng phát. Lớn lên, con có thể đạt được nhiều thành công vang dội, khiến cha mẹ tự hào.

Trẻ có 3 vị trí nốt ruồi này, 99% hốt trọn may mắn của thiên hạ, công thành danh toại, lớn lên xe đưa người đón - Ảnh 2
Những đứa trẻ sở hữu nét tướng này thường có nhiều tham vọng, lý tưởng cao đẹp, có nhiều ước mơ muốn thực hiện. Ảnh minh họa

Lông mày có nốt ruồi

Theo nhân tướng học, người có nốt ruồi trong lông mày sở hữu nhiều may mắn. Đứa trẻ có nốt ruồi ở lông mày thường có tài, đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống.

Bé trai sở hữu nốt ruồi này lớn lên có thể trở thành người có quyền có thế, đạt được thành công rực rỡ từ những công sức mà bản thân đã bỏ ra.

Bé gái sở hữu nét tướng này lớn lên là người có tướng vượng phu ích tử. Con có thể hưởng cuộc sống giàu sang, gia đình hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Trẻ có 3 vị trí nốt ruồi này, 99% hốt trọn may mắn của thiên hạ, công thành danh toại, lớn lên xe đưa người đón - Ảnh 3
Đứa trẻ có nốt ruồi ở lông mày thường có tài, đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Ảnh minh họa

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Phụ nữ có 3 nốt ruồi vượng may mắn, hốt hết lộc trời, tiền tài ào ạt, muốn nghèo cũng khó

Phụ nữ có 3 nốt ruồi vượng may mắn, hốt hết lộc trời, tiền tài ào ạt, muốn nghèo cũng khó

Chúc mừng ai sở hữu 3 vị trí nốt ruồi này, số trời đã định cuộc sống giàu sang phú quý, tiền tài chảy đến không kể xiết

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