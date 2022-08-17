Chúc mừng ai có 3 nét tướng bàn tay này, tài lộc nhiều vô kể, số giàu sang phú quý, tiền đầy một kho

Ngón giữa tương đối dài

Những người có ngón tay giữa dài vút thì đường tài lộc và quyền lực vô cùng lớn. Trong cuộc sống họ luôn ấp ủ mơ ước trở thành phượng hoàng. Họ muốn một cuộc sống sung túc trong tương lai. Người này sẽ định ra cho mình một mục tiêu dài hạn và sẽ nỗ lực từng giây từng phút để đạt được.

Những người có ngón tay giữa dài vút thì đường tài lộc và quyền lực vô cùng lớn

Bàn tay có đường chỉ tạo thành chữ M

Thông thường, trên lòng bàn tay chúng ta thường tồn tại 3 đường chỉ tay. Và trong 3 đường chỉ tay ấy thì đường tình cảm là đường chỉ trên cùng, đường trí tuệ là đường chỉ thứ hai và đường sinh mệnh là đường chỉ thứ ba. Chỉ tay hình chữ M xuất hiện khi đường trí tuệ và đường tình cảm bị một đường chỉ khác cắt ngang trên lòng bàn tay. Nhân tướng học quan niệm, những người may mắn có đường chỉ tay hình chữ M này thường là người bẩm sinh đã rất đặc biệt, có tài lãnh đạo, dẫn dắt người khác và tài năng hơn người.