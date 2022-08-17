Chúc mừng ai có 3 nét tướng bàn tay này, tài lộc nhiều vô kể, số giàu sang phú quý, tiền đầy một kho

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 22:31

Nếu bạn sở hữu 3 nét tướng bàn tay này thì xin chúc mừng, số trời đã định bạn sẽ giàu sang, phú quý khó ai sánh bằng

Ngón giữa tương đối dài

Những người có ngón tay giữa dài vút thì đường tài lộc và quyền lực vô cùng lớn. Trong cuộc sống họ luôn ấp ủ mơ ước trở thành phượng hoàng. Họ muốn một cuộc sống sung túc trong tương lai. Người này sẽ định ra cho mình một mục tiêu dài hạn và sẽ nỗ lực từng giây từng phút để đạt được.

Chúc mừng ai có 3 nét tướng bàn tay này, tài lộc nhiều vô kể, số giàu sang phú quý, tiền đầy một kho - Ảnh 1
Những người có ngón tay giữa dài vút thì đường tài lộc và quyền lực vô cùng lớn

Bàn tay có đường chỉ tạo thành chữ M

Thông thường, trên lòng bàn tay chúng ta thường tồn tại 3 đường chỉ tay. Và trong 3 đường chỉ tay ấy thì đường tình cảm là đường chỉ trên cùng, đường trí tuệ là đường chỉ thứ hai và đường sinh mệnh là đường chỉ thứ ba. Chỉ tay hình chữ M xuất hiện khi đường trí tuệ và đường tình cảm bị một đường chỉ khác cắt ngang trên lòng bàn tay. Nhân tướng học quan niệm, những người may mắn có đường chỉ tay hình chữ M này thường là người bẩm sinh đã rất đặc biệt, có tài lãnh đạo, dẫn dắt người khác và tài năng hơn người.

Chúc mừng ai có 3 nét tướng bàn tay này, tài lộc nhiều vô kể, số giàu sang phú quý, tiền đầy một kho - Ảnh 2
Nhân tướng học quan niệm, những người may mắn có đường chỉ tay hình chữ M này thường là người bẩm sinh đã rất đặc biệt, có tài lãnh đạo, dẫn dắt người khác và tài năng hơn người.

Vân tài phát đạt, có 3 đường vân đậm gần như song song với nhau

Nếu như các đường vân tay giữa lòng bàn tay xen kẽ lẫn nhau và tạo thành một hình vuông lớn hay hình tam giác, thì được gọi là kho bạc và đại diện cho sự giàu có thịnh vượng. Dù nam hay nữ, cứ có tướng như vậy ắt vận tiền tài rất tốt, không tiêu xài hoang phí mà ngược lại còn dễ dàng kiếm được nhiều tiền, dễ đạt được đại phú đại quý.

Chúc mừng ai có 3 nét tướng bàn tay này, tài lộc nhiều vô kể, số giàu sang phú quý, tiền đầy một kho - Ảnh 3
Dù nam hay nữ, cứ có tướng như vậy ắt vận tiền tài rất tốt, không tiêu xài hoang phí mà ngược lại còn dễ dàng kiếm được nhiều tiền, dễ đạt được đại phú đại quý.

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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