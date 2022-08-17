Thời tới thời tới: Nửa tháng 8 còn lại, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài danh vẹn toàn, giàu nứt đổ vách, không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 17/08/2022 14:50

3 con giáp sau đây từ giữa hàng 8 hàng loạt cơ hội làm giàu mở trước mắt, cuộc sống sung túc, thăng hoa viên mãn.

Tuổi Dần

Con giáp Dần đặc biệt may mắn trong giai đoạn này, nhất là người sinh năm 1974 Giáp Dần và 1998 Mậu Dần. Cát tinh liên tục chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộc của họ.

Không chỉ xóa tan được những mệt mỏi thời gian qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, có sức bật lớn hơn trước. Nhờ những nỗ lực của bản thân và vận may đem đến cơ hội hiếm có, họ thu được về những kết quả rất tích cực.

 

Công việc kinh doanh của họ vô cùng thuận lợi, có được nhiều đơn hàng làm ăn với các đối tác lớn, thu về những khoản lãi khủng. Nếu làm việc ở công sở, họ được cất nhắc, giao những trọng trách quan trọng bậc nhất của cơ quan.

 

Màu may mắn của tháng này dành cho người tuổi Dần là màu đỏ, tuổi tương hợp là tuổi Mão, trang sức may mắn là vòng tay hồng ngọc. Tăng cường sử dụng những vật phẩm hợp tuổi, hợp mệnh sẽ càng làm gia tăng phú quý cho tuổi Dần.

Thời tới thời tới: Nửa tháng 8 còn lại, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài danh vẹn toàn, giàu nứt đổ vách, không ai sánh bằng - Ảnh 1
Không chỉ xóa tan được những mệt mỏi thời gian qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, có sức bật lớn hơn trước

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đặc biệt trong năm nay là một năm khá may mắn với tuổi Mão nhưng lại đến muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc biệt, trong 60 ngày tới, tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Tử vi cho biết người tuổi Mão do có quý nhân trợ giúp nên đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Thời tới thời tới: Nửa tháng 8 còn lại, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài danh vẹn toàn, giàu nứt đổ vách, không ai sánh bằng - Ảnh 2
 Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu trong thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như không gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều suôn sẻ thành công.

 

Mọi vấn đề khúc mắc trước đây đều được hóa giải hết. Đặc biệt con giáp này còn có cơ hội trúng số với giải thưởng không nhỏ.

 

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong thời gian đầu tháng cũng vô cùng hanh thông, tình cảm lứa đôi thăng hoa, hạnh phúc và rất viên mãn. Tình cảm dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tài phú lại tràn trề nên con giáp có thể tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại.

Thời tới thời tới: Nửa tháng 8 còn lại, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài danh vẹn toàn, giàu nứt đổ vách, không ai sánh bằng - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Sửu trong thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như không gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều suôn sẻ thành công.

 * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

 

 

Không lệch đi đâu được: Tháng 9 này, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài gõ cửa, phú quý đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ

Không lệch đi đâu được: Tháng 9 này, 3 con giáp được Thần Tài ưu ái, tiền tài gõ cửa, phú quý đến tận nhà, giàu sang bậc nhất thiên hạ

Tháng 9 này, 3 con giáp sau đây hãy bỏ qua buồn cũ để nhận niềm vui mới vì được thần Tài che chở, tài lộc tràn về nhiều vô kể

Xem thêm
Từ khóa:   #12 con giáp # tử vi 12 con giáp # con giáp may mắn

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc