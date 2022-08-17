Không chỉ xóa tan được những mệt mỏi thời gian qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, có sức bật lớn hơn trước. Nhờ những nỗ lực của bản thân và vận may đem đến cơ hội hiếm có, họ thu được về những kết quả rất tích cực.

Con giáp Dần đặc biệt may mắn trong giai đoạn này, nhất là người sinh năm 1974 Giáp Dần và 1998 Mậu Dần. Cát tinh liên tục chiếu rọi cung Tài Bạch và cung Quan Lộc của họ.

Công việc kinh doanh của họ vô cùng thuận lợi, có được nhiều đơn hàng làm ăn với các đối tác lớn, thu về những khoản lãi khủng. Nếu làm việc ở công sở, họ được cất nhắc, giao những trọng trách quan trọng bậc nhất của cơ quan.

Màu may mắn của tháng này dành cho người tuổi Dần là màu đỏ, tuổi tương hợp là tuổi Mão, trang sức may mắn là vòng tay hồng ngọc. Tăng cường sử dụng những vật phẩm hợp tuổi, hợp mệnh sẽ càng làm gia tăng phú quý cho tuổi Dần.

Không chỉ xóa tan được những mệt mỏi thời gian qua, tuổi Dần còn thừa thắng xông lên, có sức bật lớn hơn trước

Tuổi Mão

Trong danh sách những con giáp khó khăn, hoàn toàn không có tuổi Mão. Trời sinh tuổi Mão là những người chăm chỉ và luôn biết hướng về phía trước, không ngừng tìm kiếm cơ hội tốt để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Đặc biệt trong năm nay là một năm khá may mắn với tuổi Mão nhưng lại đến muộn hơn so với con giáp khác. Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Chính vì vậy, trong suốt khoảng thời gian qua, họ đã không ngừng nỗ lực để đổi đời. Đặc biệt, trong 60 ngày tới, tuổi Mão sẽ cầu được ước thấy, cơ hội có một không hai sẽ tự tìm đến họ, nếu biết nắm bắt thì mọi mong ước của tuổi Mão sẽ được toại nguyện.

Tử vi cho biết người tuổi Mão do có quý nhân trợ giúp nên đi đằng Tây hốt vàng, đi đằng Đông hốt bạc cuộc sống giàu sang phú quý ít ai sánh bằng.

Tuổi Mão vốn là những người thông minh, biết kiếm tiền và biết quản lý tài chính, họ không bao giờ đầu hàng trước số phận và luôn muốn vươn tới cuộc sống cao cấp hơn.

Tuổi Sửu

Vận thế của người tuổi Sửu trong thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như không gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều suôn sẻ thành công.

Mọi vấn đề khúc mắc trước đây đều được hóa giải hết. Đặc biệt con giáp này còn có cơ hội trúng số với giải thưởng không nhỏ.

Chuyện tình cảm của người tuổi Sửu trong thời gian đầu tháng cũng vô cùng hanh thông, tình cảm lứa đôi thăng hoa, hạnh phúc và rất viên mãn. Tình cảm dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, tài phú lại tràn trề nên con giáp có thể tận hưởng cuộc sống ung dung, tự tại.

Vận thế của người tuổi Sửu trong thời gian cuối tháng 8 và đầu tháng 9 rất thuận lợi. Công việc của con giáp này hầu như không gặp bất cứ trở ngại gì, mọi việc đều suôn sẻ thành công.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm