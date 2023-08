Phụ nữ có 3 nốt ruồi vượng may mắn, hốt hết lộc trời, tiền tài ào ạt, muốn nghèo cũng khó

Nhân tướng học cho rằng, những phụ nữ may mắn có nốt ruồi mọc ngay trong chân mày thường là người vừa rất giỏi việc bên ngoài lại đảm đang việc nhà, chăm sóc chồng con cực tốt. Ngoài ra, đa phần những phụ nữ có nốt ruồi mọc ở vị trí này cuộc sống dễ có được nhiều phúc phần và gặp nhiều may mắn. Bẩm sinh, họ là người sở hữu tính cách hiền hậu, thiện lương; dù làm việc gì cũng nhiệt tình, nhanh nhẹn nhưng không thiếu phần cẩn trọng.

Đặc biệt những người phụ nữ này còn rất thuận lợi trên con đường tình duyên, sớm tìm được một nửa của mình, sống bên nhau tới đầu bạc răng long. Nữ giới có nốt rồi này thì sẽ lấy được người chồng tài ba, lại còn chung thủy và yêu thương vợ con hết mực. Những người phụ nữ này sống một đời yên ổn, an nhiên.

Trong nhân tướng học thì chiếc mũi được mệnh danh là "Cung giàu sang" trong các cung hoàng đạo, mũi càng vượng thì càng có nhiều thu nhập, mũi càng đầy đặn, tích trữ nhiều hơn. Nếu trên mũi phụ nữ có nốt ruồi trên mũi cho thấy bạn sẽ làm nên một số tài lộc gặp nhiều may mắn, cả trong sự nghiệp lẫn đường đời.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân

Người có nốt ruồi ở dưới lòng bàn chân là người gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, thường có thể hóa giải vận rủi thành may mắn và thoát khỏi vận rủi thành công. Phụ nữ có đặc điểm này thông minh, hoạt bát, đáng yêu, không chỉ có năng lực nhỉnh hơn phụ nữ bình thường một chút, mà còn có cuộc sống sung túc. Dù chỉ dựa vào sức mình bạn vẫn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc, không phải lo lắng nhưng vẫn mang lại may mắn cho chồng, sự nghiệp vượng phát, được quý nhân giúp đỡ vô tận.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm