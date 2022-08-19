Phụ nữ có 3 nốt ruồi vượng may mắn, hốt hết lộc trời, tiền tài ào ạt, muốn nghèo cũng khó

Nốt ruồi mọc trong lông mày

Nhân tướng học cho rằng, những phụ nữ may mắn có nốt ruồi mọc ngay trong chân mày thường là người vừa rất giỏi việc bên ngoài lại đảm đang việc nhà, chăm sóc chồng con cực tốt. Ngoài ra, đa phần những phụ nữ có nốt ruồi mọc ở vị trí này cuộc sống dễ có được nhiều phúc phần và gặp nhiều may mắn. Bẩm sinh, họ là người sở hữu tính cách hiền hậu, thiện lương; dù làm việc gì cũng nhiệt tình, nhanh nhẹn nhưng không thiếu phần cẩn trọng.

Bên cạnh đó, phụ nữ có nốt ruồi mọc ở vị trí này còn thuộc tuýp người vừa "vượng phu ích tử" lại vừa vượng vận nhân duyên. Sau khi lập gia đình, những phụ nữ này không chỉ có thể tự tay xây dựng cơ nghiệp mà còn là cánh tay phải rất có ích cho chồng, giúp chồng gầy dựng sự nghiệp và lan toả phúc khí tới mọi người trong gia đình mình. Đặc biệt, nếu nốt ruồi mọc ở vị trí này càng trơn bóng và rõ nét thì vận mệnh của người phụ nữ ấy càng tốt, hậu vận càng dễ giàu sang.