Tuần cuối tháng 8 (22/8-28/8): 3 con giáp được Ngọc Hoàng che chở, chuyện dữ hóa lành, tài lộc dồi dào, sự nghiệp thăng hóa

Được biết, Quốc Ấn là 1 trong các sao tử vi tốt, tượng trưng cho con đường công danh, tài lộc, sự thăng quan tiến chức cũng như hanh thông trên con đường học vấn.

Trong tháng 8, tuổi Tý là 1 trong số những con giáp cần phải chú ý trong chuyện sức khỏe , đi lại. Tuy nhiên, bù lại, được cát tinh Quốc Ấn chiếu rọi, con đường sự nghiệp và tài lộc của họ sẽ vô cùng thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Thân đang có những cơ hội rất tốt để cải thiện cuộc sống của mình, từ phương diện vật chất cho tới tinh thần. Trong tuần này vận đào hoa nở rộ, nhân duyên phơi phới, con giáp này hãy mở lòng mình mà đón nhận hạnh phúc ở ngay trước mắt nhé.

Do đó, để bảo đảm một cuộc sống cân bằng, may mắn, tuổi Tý nên nỗ lực làm việc, song cũng cần phải chú ý đến việc nghỉ ngơi, thư giãn, tránh không để ảnh hưởng đến sức khỏe.

Vận trình tài lộc của bản mệnh khá dồi dào, con giáp này cần phải nhanh tay nắm bắt thời cơ nếu không muốn rơi vào tay kẻ khác nhé. Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ may phát tài khi mà Thực Thần ở bên chỉ lối dẫn đường, lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần so với mức bình thường.

Song con giáp này có nguy cơ hao tiền tốn của vào cuối tuần do bệnh tật hay tai nạn bất ngờ khi mà Thái Tuế luôn chực chờ. Tốt hơn hết người tuổi Thân nên cố gắng giữ tinh thần tỉnh táo khi tham gia giao thông, chịu khó luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức khỏe.

Về phương diện sự nghiệp đang tiến triển cực kì hanh thông, con giáp này được cấp trên đánh giá cao nhờ tinh thần làm việc đầy trách nhiệm của mình. Tuy nhiên bản mệnh cũng cần phải hiểu rõ vị trí mình đang nắm giữ, đừng khiến mình ảo tưởng về bản thân mà có thái độ kiêu căng, ngạo mạn.

Người làm kinh doanh sẽ có nhiều cơ may phát tài khi mà Thực Thần ở bên chỉ lối dẫn đường, lợi nhuận tăng lên gấp nhiều lần so với mức bình thường.

Tuổi Tỵ

Trong tử vi học, vào những ngày cuối tháng 8, tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn nhất về đường công danh và sự nghiệp.

Vì vậy, trong khoảng thời gian này, bạn nên tập trung hết mình vào công việc. Dù khó khăn thế nào, cũng không được nản chí. Đây là cơ hội tốt để tuổi Tỵ, thể hiện hết tài năng mà bản thân có.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng nên nhờ sự trợ giúp từ những người đồng nghiệp. Họ luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn mọi lúc cần thiết.

Tuổi Tỵ cần lên ý tưởng trong nhóm và thực hiện chúng thật tỉ mỉ.và lưu ý những điều quan trọng trong dự án mình đang làm để không bỏ sót thứ quan trọng nhất. Bạn cần phải tin tưởng hơn với người đồng đội của mình.

Trong tử vi học, vào những ngày cuối tháng 8, tuổi Tỵ sẽ gặp may mắn nhất về đường công danh và sự nghiệp.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm