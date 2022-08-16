Tử vi nhắc nhở chú ý ngày 17/8: 3 con giáp sau đây cần giữ bình tĩnh trước mọi sự việc, làm gì cũng phải cẩn thận, quan tâm nhiều đến sức khỏe

Xem tử vi ngày mới, có 3 con giáp sau đây cần chú ý vào ngày 17/8 kẻo thua thiệt đủ đường

Tuổi Mùi Theo tử vi 12 con giáp ngày 17/8/2022, người tuổi Mùi có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và người ấy đang vướng phải nhiều khúc mắc chưa thể giải quyết được. Mỗi người đều có những lí lẽ riêng mình, mặc dù điều mà cả hai mong muốn cũng chỉ là đối phương được hạnh phúc nhưng không thể dung hòa, tình cảm vì thế mà xuất hiện rạn nứt. Con giáp này được nhắc nhở rằng đang để tình cảm chi phối, khiến cho lí trí không còn chỗ hoạt động nữa. Làm việc mà tâm hồn cứ bay bổng như trên mây thì việc mắc phải sai sót là điều hiển nhiên. Hơn thế nữa, bản mệnh dễ bị người khác cản trở, những người tưởng như tốt đẹp lại có ý định hãm hại sau lưng tuổi Mùi trong lúc sơ hở.

Sức khỏe của người tuổi Mùi không tốt lắm, nhất là trong thời tiết giao mùa dễ mắc các bệnh về đường hô hấp cũng như bệnh dịch truyền nhiễm. Phòng còn hơn chữa nên cần biết cách tự chăm sóc bản thân, ăn uống khoa học để tăng cường sức khỏe, tăng sức đề kháng chống chọi lại bệnh tật. Sức khỏe của người tuổi Mùi không tốt lắm, nhất là trong thời tiết giao mùa dễ mắc các bệnh về đường hô hấp cũng như bệnh dịch truyền nhiễm Tuổi Ngọ Tử vi ngày 17/8/2022 của người tuổi Ngọ cho thấy là một ngày không vui của bạn không chỉ chịu tác động của lục xung khiến tinh thần không ổn định, lại cộng hưởng thêm Hỏa khí vượng khiến cho tính khí nóng nảy hơn thường ngày. Tính cách cực đoan này của bạn sẽ là nguyên nhân khiến tình cảm đôi lứa dễ sứt mẻ, tinh thần ức chế, thần kinh suy nhược...



Trong ngày có sự xuất hiện của Kiếp Tài điềm báo có mẫu thuẫn ở trong gia đình hoặc nơi làm việc do việc bạn bị mất đồ, tiền bạc khiến hiểu nhầm và nghi ngờ nhau. Khi dính đến những kẻ khó chịu, nếu bạn cứ chăm chăm đôi co, tranh cãi sẽ không tốt mà nên biết lắng nghe, hãy cho mọi người cơ hội giải thích để bạn nhìn nhận vấn đề chuẩn xác hơn.

Ngay lúc này, bạn nên xem lại chế độ ăn uống thiếu lành mạnh của mình. Thay vì ăn hoa quả, bạn thêm vào cơ thể mình toàn hóa chất từ các đồ ăn như khoai tây chiên, kẹo, bánh ngọt, pizza, nước ép trái cây và rau đóng gói, nước tăng lực, đồ hộp, nước ngọt, bánh quy.... Hãy tập thói quen loại bỏ hết những thứ độc hại này ra khỏi danh sách đồ ăn của mình càng sớm càng tốt. Tử vi ngày 17/8/2022 của người tuổi Ngọ cho thấy là một ngày không vui của bạn không chỉ chịu tác động của lục xung khiến tinh thần không ổn định Tuổi Sửu Tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong ngày, công việc có thể sẽ nhận được những tin không tốt cho lắm về công việc. Con giáp này cũng phải chịu nhiều áp lực về mặt tinh thần khiến tâm trạng muộn phiền, chính vì thế mà làm việc thiếu tập trung, mắc phải sai sót không đáng có. Mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình ngày càng nhiều hơn khiến cho con giáp này không khỏi đau đầu vì rơi vào tình huống khá khó xử. Chuyện tình yêu cũng không như ý, bản mệnh không thấy được tình cảm của mình được đáp lại. Tử vi hôm nay của 12 con giáp nói rằng tuổi Sửu phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách trong ngày, công việc có thể sẽ nhận được những tin không tốt cho lắm về công việc * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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