Tướng mặt phú quý: 3 đặc điểm trên khuôn mặt cho thấy người có duyên với tài lộc, vận số rạng rỡ, sớm làm tỷ phú

Vầng trán cao

Những người sở hữu vầng trán cao được xem là có tướng người giàu. Họ sẽ sớm ổn định trong sự nghiệp và tương lai là người có quyền có thế có địa vị trong xã hội. Đặc biệt những người có vầng trán rộng, cao là những người có trí thông minh tuyệt đỉnh và luôn nhạy bén với thời cuộc. Do đó nếu bạn đang sở hữu đặc điểm này thì nên tránh để các vết sẹo lớn trên trán ảnh hưởng đến tâm tướng trong tương lai.

Má tròn

Gò má trông tròn và hơi mập so với khuôn mặt, theo thẩm mỹ hiện nay thì có thể nhìn không được đẹp cho lắm nhưng khuôn mặt này lại rất may mắn và có khả năng kiếm tiền khá mạnh. Chủ yếu là do những người có tướng mặt này nhìn chung khá linh hoạt hơn trong đầu óc, đối nhân xử thế rất suôn sẻ nên trên con đường làm giàu của họ phải suôn sẻ hơn những người khác.