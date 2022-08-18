Tướng mặt phú quý: 3 đặc điểm trên khuôn mặt cho thấy người có duyên với tài lộc, vận số rạng rỡ, sớm làm tỷ phú

Nhân tướng học cho biết, ai có 3 đặc điểm tướng mặt sau đây có số giàu có, tiền của chất đầy nhà, không biết thiếu hụt tiền bạc là gì

Vầng trán cao Những người sở hữu vầng trán cao được xem là có tướng người giàu. Họ sẽ sớm ổn định trong sự nghiệp và tương lai là người có quyền có thế có địa vị trong xã hội. Đặc biệt những người có vầng trán rộng, cao là những người có trí thông minh tuyệt đỉnh và luôn nhạy bén với thời cuộc. Do đó nếu bạn đang sở hữu đặc điểm này thì nên tránh để các vết sẹo lớn trên trán ảnh hưởng đến tâm tướng trong tương lai. Đặc biệt những người có vầng trán rộng, cao là những người có trí thông minh tuyệt đỉnh và luôn nhạy bén với thời cuộc Má tròn Gò má trông tròn và hơi mập so với khuôn mặt, theo thẩm mỹ hiện nay thì có thể nhìn không được đẹp cho lắm nhưng khuôn mặt này lại rất may mắn và có khả năng kiếm tiền khá mạnh. Chủ yếu là do những người có tướng mặt này nhìn chung khá linh hoạt hơn trong đầu óc, đối nhân xử thế rất suôn sẻ nên trên con đường làm giàu của họ phải suôn sẻ hơn những người khác.

Đồng thời, họ có yêu cầu cao hơn về chất lượng cuộc sống vật chất nên họ có ham muốn tiền bạc mạnh mẽ hơn những người khác. Có như vậy bản chất họ sẽ năng động và chủ động hơn những mọi người. Vì vậy họ rất giỏi kiếm tiền và cũng có thể kiếm được tiền so với những người xung quanh. Gò má trông tròn và hơi mập so với khuôn mặt, theo thẩm mỹ hiện nay thì có thể nhìn không được đẹp cho lắm nhưng khuôn mặt này lại rất may mắn và có khả năng kiếm tiền khá mạnh Mũi to, đầy đặn Theo nhân tướng học, mũi là cung Tài Bạch, vì thế, xem một người có tài phú hay không, quan trọng nhất là phải dựa vào tướng mũi của người đó.

Đối với phụ nữ, mũi làm chủ cho hôn nhân và tiền tài, phụ nữ có mũi đẹp không chỉ có thể làm giàu cho bản thân mà còn khiến cho chồng mình làm ăn phát đạt. Đối với đàn ông, mũi đại diện cho tài vận, tướng mũi đẹp thì chóp mũi phải đầy đặn, da ở khu vực mũi phải mịn màng. Theo tuvingaynay.com tướng mũi thường cao và thẳng, chóp mũi càng đầy đặn thì tài vận càng tốt, có lợi cho sự thành công trên con đường làm ăn. Đồng thời, người nào có cánh mũi mở rộng cũng rất thuận lợi trong tài vận. Nói tóm lại, theo nhân tướng học, người có mũi to, đầy đặn thì sự nghiệp hanh thông, dễ kiếm tiền, dễ “đổi đời” trở thành tỷ phú. theo nhân tướng học, người có mũi to, đầy đặn thì sự nghiệp hanh thông, dễ kiếm tiền, dễ “đổi đời” trở thành tỷ phú * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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