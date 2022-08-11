3 đặc điểm nhân tướng học là cực phẩm, phụ nữ sở hữu nét tướng này là số vượng phu ích tử, cả đời sống trong giàu sang, phú quý

Theo nhân tướng học đã chỉ ra 3 nét tướng sau đây của người phụ nữ là cực kỳ tốt, là sao may mắn phò trợ chồng thành danh con thành tài.

Mũi cao Theo nhân tướng học, mũi của phụ nữ được gọi là vị trí Phu Tinh. Người phụ nữ có mũi đẹp không chỉ được chồng yêu quý mà còn được hưởng giàu sang, phú quý cùng bạn đời. Mũi uốn cao dần đều, cánh mũi tròn trịa, có thịt là tướng đẹp. Người sở hữu nét tướng này được chồng yêu thương, tài vận tốt. Họ có sự tự tin, nhanh nhẹn nên có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp.

Ngoài ra, người phụ nữ này còn là trợ thụ đắc lực cho chồng, giúp chồng gây dựng sự nghiệp vinh hiển. Tình cảm vợ chồng của người này luôn đong đầy, hai bên đồng sức đồng lòng gây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Người phụ nữ có mũi đẹp không chỉ được chồng yêu quý mà còn được hưởng giàu sang, phú quý cùng bạn đời - Ảnh minh họa: Internet Lông mày vòng cung Tướng lông mày phản ánh tài vận, triển vọng của một người trong công việc và nó cũng liên quan đến tài sản cá nhân của người đó. Trong số đó, phụ nữ sở hữu tướng lông mày vòng cung thường sống có trách nhiệm, đáng tin cậy. Họ mang tính tình mềm mỏng, nhu thuận, biết đối nhân xử thế nên được lòng mọi người. Ngoài ra, họ cũng là người biết sắp xếp thời gian, cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình.

Phụ nữ có tướng lông mày vòng cung thường là người giỏi việc nước, đảm việc nhà. Sau khi kết hôn, họ là người vợ tào khang, khéo vun vén cho gia đình, tạo động lực cho chồng phấn đấu sự nghiệp. Khi về nhà, họ thường được tận hưởng cuộc sống giàu sang, nhiều phúc lộc, được chồng yêu thương, con cháu hiếu thảo. Phụ nữ sở hữu tướng lông mày vòng cung thường sống có trách nhiệm, đáng tin cậy - Ảnh minh họa: Internet Cằm dài và tròn trịa Người phụ nữ có cằm dài và đầy đặn có cuộc sống êm đềm dễ chịu. Họ cũng là người rất tinh ý nhanh nhạy. Trong sách về tướng học có viết: Đàn bà có cằm đầy đặn, đặc biệt là người có hai cằm sẽ có quý tướng vượng phu. Cuộc đời luôn được thuận buồm xuôi gió, thậm chí càng về trung tuổi càng được nhiều phúc lộc phú quý. Đàn bà có cằm đầy đặn, đặc biệt là người có hai cằm sẽ có quý tướng vượng phu - Ảnh minh họa: Internet * Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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