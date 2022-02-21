Thầy tướng số phán NÓNG: 3 con giáp sắp đón cục diện vận mệnh xoay chuyển, LỘC LÁ cuồn cuộn như sóng vỗ, đường công danh RỰC RỠ như phượng hoàng trong những ngày đầu tháng 2 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 13:10

Đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp may mắn đón lá số tử vi rực rỡ, tiền bạc, công danh có đủ, chẳng lo túng thiếu.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn mạnh mẽ, nhanh nhạy, dám nghĩ, dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ thể hiện được mình là người có trách nhiệm, nói được, làm được.

Thầy tướng số đã nhận định, đầu tháng 2 âm lịch, thời thế đổi thay, tài vận của con giáp này liên tục tăng cao. Con giáp may mắn có quý nhân đưa đường chỉ lối nên không chỉ nhận được nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp mà còn nắm bắt vô cùng tốt, tăng thêm thu nhập.

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Thầy tướng số đã nhận định, đầu tháng 2 âm lịch, thời thế đổi thay, tài vận của con giáp này liên tục tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, phúc hậu, cư xử nhã nhặn và thường xuyên giúp đỡ người khác. Cũng bởi vì vậy nên họ được nhiều người yêu quý, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Đáng chú ý hơn cả, đầu tháng 2 âm lịch, người cầm tinh con dê được quý nhân dìu dắt, có thêm cơ hội thăng tiến. Con giáp tuổi này sắp có cơ hội làm giàu, phúc lộc dồi dào hơn trước.

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi hiền lành, phúc hậu, cư xử nhã nhặn và thường xuyên giúp đỡ người khác - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi rất siêng năng, chịu thương chịu khó trong công việc. Họ là người tốt bụng, giàu lòng trắc ẩn và dễ đồng cảm với người khác.

Nhờ ăn ở phúc đức nên đầu tháng 2 âm lịch sắp tới, con giáp đón nhiều tin vui đến nhà. Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên tin tưởng, có cơ hội tăng lương, thăng chức.

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Nhờ ăn ở phúc đức nên đầu tháng 2 âm lịch sắp tới, con giáp đón nhiều tin vui đến nhà - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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