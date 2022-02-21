Xin chúc mừng 3 con giáp VƯỢNG KHÍ nhất 3 ngày đầu tuần (21, 22, 23/2): Niềm vui nhân đôi, TÀI LỘC đổ về ngập túi, không thành RỒNG thì cũng hóa PHƯỢNG

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 09:11

3 ngày đầu tuần (21, 22, 23/2), 3 con giáp may mắn đón niềm vui ngập lối, sự nghiệp hay tài lộc cũng đều vượng phát bất ngờ.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý thông minh, khôn khéo. Họ là người chỉn chu trong cách đối nhân xử thế. Tính tình họ rất ngay thẳng, có sao nói vậy. 

Bắt đầu từ hôm nay đến 23/2, người tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh. Không những thế, con giáp này còn vượng vận quý nhân nên thường được người tốt giúp đỡ. Bản mệnh chỉ cần chăm chỉ, biết nắm bắt cơ hội thì thành công ắt tìm đến cửa.

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Bắt đầu từ hôm nay đến 23/2, người tuổi Tý được sao may mắn chiếu mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ khéo léo, giỏi giao tiếp nên có nhiều mối quan hệ hữu hảo. Họ cầu tiến, ham học giỏi, giàu ý chí vươn lên.

Thời gian gần đây, con giáp tuổi Tỵ gặp không ít khó khăn, trở ngại trong công việc. Tuy nhiên, 3 ngày đầu tuần này, người tuổi này có quý nhân phù trợ. Con giáp may mắn nhận được vô vàn cơ hội làm giàu đổi đời, cố gắng lên, cánh cửa thành công sắp mở ra với bạn rồi.

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3 ngày đầu tuần này, người tuổi này có quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi được biết đến là người bao dung, nhân hậu và tốt bụng. Con giáp này sống vị tha, quan tâm đến người khác.

3 ngày đầu tuần 21 - 23/2, người sinh năm Hợi sẽ được các sao tốt chiếu mệnh nên sẽ thoát khỏi vận vui, hưởng nhiều may mắn. Con giáp tuổi này có tài lộc lên cao, hãy tranh thủ tiết kiệm để chuẩn bị làm việc lớn nhé!

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3 ngày đầu tuần 21 - 23/2, người sinh năm Hợi sẽ được các sao tốt chiếu mệnh nên sẽ thoát khỏi vận vui - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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