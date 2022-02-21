Tử vi thứ Ba 22/2/2022 của 12 con giáp: Thìn - Hợi hăng hái, làm 1 hưởng 10, Dậu - Tuất cẩn thận tiểu nhân, khả năng bị cô lập

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, Chính Tài giúp người tuổi Tý thu được một khoản tài lộc kha khá trong ngày hôm nay. Đó có thể là thành quả từ những quyết định đúng đắn từ trước đó của bạn. Hãy tiếp tục quyết đoán hơn nữa trong tương lai để những cơ hội đáng quý không vuột mất.

Bạn là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng đôi khi còn cẩu thả, chưa dành toàn bộ tâm huyết cho công việc. Tính cách này sẽ không được lãnh đạo đánh giá cao và khiến bạn khó thăng tiến trên con đường công danh, sự nghiệp.

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Nhờ có những gợi ý hữu ích của cấp trên hoặc đồng nghiệp mà bạn tìm ra được phương án giải quyết vấn đề hợp lý. Bên cạnh đó, bạn luôn cẩn thận khi làm bất cứ công việc gì.

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Hai người có những mục tiêu tương đồng, nếu cùng nhau cố gắng sẽ đạt được thành tích rất đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường.

Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi. Hãy tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Ngày hôm nay người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Bản mệnh dễ đưa ra những quyết định thiếu chính xác vì không muốn nghe theo lời khuyên của bất cứ ai, quá tự tin vào khả năng của mình.

May mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, bản mệnh cần kiên trì hơn để duy trì hứng thú trong một khoảng thời gian dài chứ không nên “cả thèm chóng chán”.

Trong chuyện tình cảm, bản mệnh và nửa kia có thể xảy ra hiểu lầm trong ngày hôm nay. Mỗi khi có vấn đề xuất hiện, bạn cần bình tĩnh dành thời gian nghe nửa kia giải thích, chứ không nên chỉ nghe theo lời bàn ra tán vào của người ngoài.

Tuổi Tỵ

Nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Ấn, người tuổi Tỵ với đầu óc thông minh và nhanh nhạy có thể đưa ra những ý tưởng đột phá, giúp ích cho sự phát triển của công ty. Bạn đạt được thành công lớn nếu làm trong lĩnh vực nghiên cứu hoặc nghệ thuật.

Song con giáp này cần chú ý mở rộng mối quan hệ với mọi người, rèn luyện khả năng làm việc nhóm. Bạn không thể làm được tất cả mọi việc nếu chỉ có một mình, nhiều thời điểm, đồng đội sẽ mang lại cho bạn sự trợ giúp đắc lực.

Nhờ có sự giúp đỡ của Thiên Ấn, người tuổi Tỵ với đầu óc thông minh và nhanh nhạy có thể đưa ra những ý tưởng đột phá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Hôm nay người tuổi Ngọ trở nên rất nóng nảy. Bạn khó có thể giữ bình tĩnh và không biết cách tiết chế cảm xúc nên thường hay có những hành động gây tổn thương hoặc ác cảm với mọi người xung quanh.

Xem ngày tốt xấu theo trực, hôm nay trực Thu là ngày nên làm những công việc có sự thu hái kết quả như thu hoạch hoa mầu, ngũ cốc, dựng kho tàng, cất chứa của cải… Tránh những công việc có tính chất khởi đầu.

Tuổi Mùi

Lĩnh vực sự nghiệp của người tuổi Mùi trong ngày hôm nay không được khả quan. Những suy nghĩ, hành động bốc đồng có thể khiến bạn vô ý đắc tội với kẻ tiểu nhân đang rình rập chờ cơ hội. Nhiều việc không như ý muốn có thể xảy ra bất ngờ.

Những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Để giải quyết tình trạng này, cả hai người đều cần phải cố gắng thấu hiểu nhau, đồng thời nhường nhịn nửa kia một chút.

Tuổi Thân

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Thân và gia đình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để trò chuyện, thấu hiểu những suy nghĩ, cảm xúc của nửa kia, nhờ thế mà bạn có thể nhanh chóng phát hiện những vấn đề xảy ra với đôi bên.

May mắn hơn, Thực Thần phù trợ giúp bản mệnh đạt được những khoản thu nhập khá nếu bạn đang làm nghề tự do. Chỉ cần mở rộng mối quan hệ của mình, bạn có thể tìm được những mối đầu tư đáng giá.

Hôm nay người tuổi Ngọ trở nên rất nóng nảy - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Bạn có biết những điều không mong muốn xảy đến với mình một phần là do có bàn tay của kẻ tiểu nhân? Do đó, bản mệnh cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người có ý đồ xấu.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ, muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ.

Tỷ Kiên cho thấy bạn cũng sẽ gặp phải rắc rối trong công việc. Bạn có thể cảm thấy mình bị cô lập khi không nhận được sự ủng hộ của bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy thử quan sát và suy nghĩ lại xem vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy.

Tuổi Hợi

Hôm nay, người tuổi Hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Thêm vào đó, nhờ bản tính hiền hòa, tốt bụng bạn luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người khi có ai đó gặp phải khó khăn. Mọi người luôn yêu mến và tôn trọng bạn.

Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu bạn còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ chỉ ra giúp bạn những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề trước mắt.

Hôm nay, người tuổi Hợi dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.