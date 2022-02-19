Đúng ngày mai, Chủ Nhật 20/2/2022, duyên phận rẽ ngang, cơn mơ TÀI LỘC tan thành mây khói, 3 con giáp chịu kiếp THẦN TÀI xua đuổi, tiểu nhân kiếm tìm

Tâm linh - Tử vi 19/02/2022 09:30

Chủ Nhật 20/2/2022, duyên phận rẽ ngang, 3 con giáp xui xẻo bị tiểu nhân quấy phá, Thần Tài nhắm mắt 'làm ngơ'.

Tuổi Thìn

Đường tình cảm của tuổi Thìn hôm nay không mấy suôn sẻ. Con giáp xui xẻo này dễ đánh mất lý trí, mù quáng vì tình mà không hề biết đối phương chẳng hề thật lòng với mình. Tổn thương là điều khó tránh khỏi trong tình huống này. Bạn càng say đắm thì càng mất đi nhiều thứ.

Kiếp Tài giáng thêm đòn họa xuống vận trình chủ nhật này của bản mệnh. Những chú Rồng tiền kiếm thêm chẳng có là bao mà lại đủ chuyện phải chi tiêu, dẫn đến tình trạng cháy túi, vay mượn nợ nần khắp nơi.

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Đường tình cảm của tuổi Thìn hôm nay không mấy suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chuyện tình duyên của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không được khả quan. Con giáp này có lòng tự tôn quá lớn, không chịu lùi dù chỉ 1 bước để có thể gạt bớt những mâu thuẫn giữa 2 người.

Với người độc thân thì sự nhiệt tình của bạn có thể lại chính là rào cản đưa 2 người đến với nhau. Trong câu chuyện chỉ có 1 người tiến còn 1 người đứng yên tại chỗ thì khó lòng phát triển được tình yêu.

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Chuyện tình duyên của người tuổi Ngọ trong ngày hôm nay không được khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Đường tình cảm của tuổi Tuất đang có nhiều bất ổn, biến động nảy sinh khi mà bạn và người ấy không có nhiều điểm chung, cũng chẳng hề tìm được tiếng nói chung trong thời gian này.

Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của khi mà những người tuổi Tuất đang quá tham lam, đặt lòng tin vào nơi không đáng tin, đầu tư tiền bạc vào chỗ mà chưa chắc đã sinh lời còn mất mát thêm đi. Bản mệnh cần phải biết cách đầu tư kinh doanh hợp lý hơn. Chớ nên bốc đồng, chỉ nghe theo lời người khác mà đã đưa ra quyết định quá chóng vánh.

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Kiếp Tài cảnh báo nguy cơ mất tiền hao của khi mà những người tuổi Tuất đang quá tham lam, đặt lòng tin vào nơi không đáng tin - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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