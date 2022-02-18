Trước Rằm tháng 2 Âm Lịch, hào quang rực rỡ, vận may kéo về, 3 con giáp hừng hực khí thế, làm 10 hưởng 100, tha hồ làm 'cá kiếm' tích trữ của cải

Tâm linh - Tử vi 18/02/2022 14:29

Trước Rằm tháng 2 Âm Lịch, 3 con giáp may mắn chăm chỉ làm việc, tha hồ thu về nhiều lợi lộc, tích trữ của cải.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Trước Rằm tháng 2, người tuổi Dần được tinh tú chiếu mệnh, Thần Tài ban phát tài lộc nên có cơ hội phát triển sự nghiệp. Nếu trước đó, con giáp này gặp một chút khó khăn, vương mắc thì trong thời điểm này, họ đã nghĩ ra cách tháo gỡ, giải quyết.

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và có nhiều tham vọng trong cuộc sống cũng như sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Sửu thường hiền lành, chịu khó. Họ khiêm tốn, không thích bon chen, sân si với người khác. Con giáp này sống có trách nhiệm, nói được làm được nên được người khác tôn trọng.

Trước rằm tháng 2, tài lộc của người tuổi Sửu hanh thông, dồi dào. Sự nghiệp của họ vượng phát hơn nhiều so với thời gian trước. Tiếp tục chăm chỉ làm việc, con giáp may mắn này sẽ tiếp tục gặt hái được những thành quả tốt trong công việc.

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Trước rằm tháng 2, tài lộc của người tuổi Sửu hanh thông, dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường được biết đến là người rất hướng ngoại, hòa đồng, có mối quan hệ tốt với tất cả mọi người. Không những thế, con giáp này còn rất kiên trì, bình tĩnh khi đối mặt với những vấn đề, trở ngại trong công việc.

Trước khi đến ngày Rằm tháng 2, vận trình của người tuổi Mão được dự đoán sẽ thuận buồm xuôi gió. Con giáp này được quý nhân giúp đỡ, từng bước giải quyết được những khó khăn. Người đi làm ăn xa, đi công tác xa cũng sẽ thu về được thành quả.

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Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão thường được biết đến là người rất hướng ngoại, hòa đồng - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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