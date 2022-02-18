Tháng 3 vận may đội nón bỏ đi, 3 con giáp hứng chịu cục diện tối tăm, tài lộc kém sắc, sự nghiệp thụt lùi thấy rõ

Tử vi tháng 3 dự đoán, 3 con giáp xui xẻo hứng chịu cục diện tối tăm, tài lộc kém sắc, đường công danh không phát triển.
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Tuổi Sửu
Người tuổi Sửu trở thành con giáp xui xẻo tháng 3/2022. Khi mọi người xung quanh ai cũng hào hứng và quyết tâm, nếu bạn buông thả bản thân thì khó có thể giữ vững được chỗ đứng cho mình.
Việc làm ăn của bản mệnh có dấu hiệu bấp bênh, thiếu vững chắc. Thậm chí một số người bị mất định hướng nên khó có thể đưa ra quyết định chính xác để đem về lợi ích kinh tế.
Tuổi Dần
Tháng 3/2022, người tuổi Dần luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, chẳng muốn bắt tay vào bất cứ công việc gì. Vì thế, dù được giao cho nhiệm vụ đi nữa, bạn cũng chỉ làm cho có lệ.
Kẻ tiểu nhân cũng luôn rình rập trong khoảng thời gian này để tìm cách hạ bệ bạn hoặc cướp công lao mà bạn đã nỗ lực gây dựng trong khoảng thời gian trước đó. Vì thế, bạn cần cổ vũ mình cố gắng hơn, làm việc gì cũng cần hết sức cẩn thận.
Tuổi Thân
Trên phương diện tiền bạc, trong tháng 3/2022 tới đây, người làm đầu tư, kinh doanh cần phải thật sự cẩn trọng trong việc đưa ra quyết định. Trước khi quyết tâm làm việc gì, bạn cần phải phân tích rõ thiệt và hơn trong công việc, xác định rõ thực tế trước mắt và thực lực của bản thân.
Trên phương diện chi tiêu, con giáp này cần tránh chạy theo xu thế của người khác mà không quan tâm đến mức lương của bản thân.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.