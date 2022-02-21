Đúng ngày mai, thứ Ba 22/2/2022, Thiên Quan giáng họa, 3 con giáp 'chật vật' vì tiểu nhân quấy phá, suy nghĩ hạn hẹp, tâm trạng tiêu cực dẫn đến hỏng chuyện lớn

Tâm linh - Tử vi 21/02/2022 11:05

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Ba 22/2/2022, 3 con giáp xui xẻo bị Thiên Quan giáng họa, gặp nhiều phiền phức trong công việc, sự nghiệp vướng phải trắc trở khó xoay chuyển.

Tuổi Dần

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường.

Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh. Nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra rồi. Hãy tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.

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Thiên Quan giáng họa, người tuổi Dần có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ.

Bạn có biết những điều không mong muốn xảy đến với mình một phần là do có bàn tay của kẻ tiểu nhân? Do đó, bản mệnh cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn để phát hiện ra ai là người có ý đồ xấu.

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Người tuổi Dậu không nên chủ quan trong công việc vào ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Bản mệnh có thể nhận ra rằng xung quanh mình có quá nhiều kẻ nịnh bợ, muốn lợi dụng người khác để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ.

Tỷ Kiên cho thấy con giáp xui xẻo cũng sẽ gặp phải rắc rối trong công việc. Bạn có thể cảm thấy mình bị cô lập khi không nhận được sự ủng hộ của bạn bè hoặc đồng nghiệp. Hãy thử quan sát và suy nghĩ lại xem vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh ấy.

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Tỷ Kiên cho thấy con giáp xui xẻo cũng sẽ gặp phải rắc rối trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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3 ngày đầu tuần (21, 22, 23/2), 3 con giáp may mắn đón niềm vui ngập lối, sự nghiệp hay tài lộc cũng đều vượng phát bất ngờ.

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