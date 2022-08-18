99% trẻ có đặc điểm tướng mặt này cực kỳ thông minh, tài giỏi hơn người, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 18/08/2022 21:33

Nhân tướng học nghiệm lý, những trẻ có 3 đặc điếm gương mặt này sở hữu trí tuệ vượt bậc, khi lớn sẽ gầy dựng nên sự nghiệp lớn

Đuôi mắt dài

Đường nét thanh mảnh ở đuôi mắt sẽ khiến người ta trông rất có văn, có tài. Thực tế, một số thạc sĩ, nhà văn học nổi tiếng đều có đuôi mắt dài nên nhiều người cho rằng những đứa trẻ có tướng mặt này rất có khiếu về văn chương.

Chúng không chỉ thông minh mà còn rất yêu thích văn học, trong tương lai, chúng sẽ có khả năng trở thành thủ lĩnh của đội và chắc chắn sẽ tạo nên sự khác biệt trong sự nghiệp của mình.

99% trẻ có đặc điểm tướng mặt này cực kỳ thông minh, tài giỏi hơn người, công thành danh toại - Ảnh 1
Đường nét thanh mảnh ở đuôi mắt sẽ khiến người ta trông rất có văn, có tài

Tai cao hơn hoặc bằng lông mày

Dái tai dày, vành tai rõ ràng, tai cao hơn lông mày hoặc ngang bằng với lông mày là một trong những dấu hiệu nhận biết đứa trẻ thông minh, là đặc trưng của giới nhân tướng học. Chỉ số thông minh của trẻ thường ở mức cao đáng nể phục.

Những trẻ như vậy thường có khả năng trong tiếp thu các kiến thức ở tất cả các lĩnh vực. Cộng thêm sự nhanh nhẹn và khéo léo trời ban, việc họ thành công khi tuổi còn trẻ là điều không cần bàn cãi. Trên thực tế có rất nhiều người nổi tiếng, giàu có, quyền lực và thành công có đặc điểm như trên.

99% trẻ có đặc điểm tướng mặt này cực kỳ thông minh, tài giỏi hơn người, công thành danh toại - Ảnh 2
Dái tai dày, vành tai rõ ràng, tai cao hơn lông mày hoặc ngang bằng với lông mày là một trong những dấu hiệu nhận biết đứa trẻ thông minh, là đặc trưng của giới nhân tướng học

Trán rộng và đầy đặn

Trán là trung tâm của trí tuệ. Phần trán trên đại diện cho tính toán, phần giữa đại diện cho trí nhớ, và phần dưới đại diện cho tư duy trực quan. Trán đầy đặn cho thấy tướng mặt của người thông minh phát triển tốt và thuận lợi trong việc đọc và học.

Những người có vầng trán đầy đặn thường là người giàu nghị lực và dễ đạt được thành công hơn. Trán rộng cho thấy người cởi mở, thông minh, có nhiều triển vọng; Ngoài ra, nó còn là biểu tượng của óc quan sát mạnh mẽ và khả năng phán đoán tình huống và nắm bắt cơ hội tuyệt vời.

99% trẻ có đặc điểm tướng mặt này cực kỳ thông minh, tài giỏi hơn người, công thành danh toại - Ảnh 3
Những người có vầng trán đầy đặn thường là người giàu nghị lực và dễ đạt được thành công hơn

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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