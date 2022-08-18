Tử vi tối thứ năm (18/8): Sau 19h, 3 con giáp được thần Tài theo sát, tài lộc chật nhà, túi tiền nặng trĩu, cuộc sống viên mãn

Xem tài vận ngày 18/8, thời đã đến với 3 con giáp sau đây, mệnh chủ phát tài phát lộc, sự nghiệp thuận lợi, thời khắc làm tỷ phú đã đến
- Đúng 99%: Hôm nay đúng 9h sáng 18/8, 3 con giáp có Trời Phật che chở, vận trình lên hương, làm gì cũng thành công, dữ hóa lành, hung hóa cát
- Tử vi cảnh báo ngày 18/8: 3 con giáp cẩn thận có tiểu nhân quấy phá, không nên hành động vội vã, tránh thua thiệt
Tuổi Sửu
Theo dõi tử vi tối thứ năm của 12 con giáp, tuổi Sửu hôm nay có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác đó nha. Bản mệnh vừa đỏ tình lại đỏ cả tiền nữa, chủ nhật này dường như là ngày của tuổi Sửu.
Tam Hội quý nhân chỉ lối cho bạn biết tìm đường về nhà, không bị những tình cảm ngoài luồng dụ dỗ mà đánh mất hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Bạn trân trọng người ở bên mình từ thuở hàn vi.
Thực Thần cho thấy chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này càng ngày càng tiến triển tốt. Lợi nhuận tăng đều đều, không tới mức nhảy vọt nhưng với tuổi Sửu thì đó lại là 1 điều may mắn mà bạn thích.
Tuổi Mão
Theo tử vi, vận trình công việc của tuổi Mão hanh thông, bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình hình tài chính khởi sắc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ tài ăn nói khéo léo của mình. Về tình cảm, tuổi Mão vượng vận đào hoa, người độc thân dễ tìm thấy ý trung nhân của mình, tình cảm vợ chồng cũng trở nên khăng khít, nồng nàn hơn.
Tuổi Tý
Vận trình của những người tuổi Tý trong ngày hôm nay khá tốt đẹp, mọi mong cầu đều được thuận lợi. Công việc, sự nghiệp có nhiều dấu hiệu thăng tiến, bản mệnh làm gì cũng thuận lợi nhờ sự trợ giúp của những người xung quanh. Với những bạn còn trẻ thì tài năng sẽ nảy nở và có cơ hội phát huy được ưu điểm của mình. Trong công việc nhiều khi không thể tránh được những mâu thuẫn, bất hòa với các đồng nghiệp.
Đây là thời điểm này để hóa giải hết những mâu thuẫn trong chuyện tình cảm giữa mọi người với nhau. Tuy nhiên bản mệnh cần phải lưu ý sức khỏe của bạn trong ngày không được tốt lắm đâu. Tuy chỉ mắc các bệnh thông thường như là cảm cúm, đau đầu thì bạn cũng đừng nên coi thường. Bệnh nhỏ nếu không điều trị kịp thời thì sẽ biến thành mãn tính đấy.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm