Tử vi tối thứ năm (18/8): Sau 19h, 3 con giáp được thần Tài theo sát, tài lộc chật nhà, túi tiền nặng trĩu, cuộc sống viên mãn

Tuổi Sửu



Theo dõi tử vi tối thứ năm của 12 con giáp, tuổi Sửu hôm nay có nhiều may mắn hơn hẳn so với những con giáp khác đó nha. Bản mệnh vừa đỏ tình lại đỏ cả tiền nữa, chủ nhật này dường như là ngày của tuổi Sửu.



Tam Hội quý nhân chỉ lối cho bạn biết tìm đường về nhà, không bị những tình cảm ngoài luồng dụ dỗ mà đánh mất hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Bạn trân trọng người ở bên mình từ thuở hàn vi.



Thực Thần cho thấy chuyện làm ăn buôn bán của con giáp này càng ngày càng tiến triển tốt. Lợi nhuận tăng đều đều, không tới mức nhảy vọt nhưng với tuổi Sửu thì đó lại là 1 điều may mắn mà bạn thích.

Tuổi Mão

Theo tử vi, vận trình công việc của tuổi Mão hanh thông, bạn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Tình hình tài chính khởi sắc, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, bạn sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền nhờ tài ăn nói khéo léo của mình. Về tình cảm, tuổi Mão vượng vận đào hoa, người độc thân dễ tìm thấy ý trung nhân của mình, tình cảm vợ chồng cũng trở nên khăng khít, nồng nàn hơn.