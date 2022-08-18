Tử vi cảnh báo ngày 18/8: 3 con giáp cẩn thận có tiểu nhân quấy phá, không nên hành động vội vã, tránh thua thiệt

Tuổi Thìn

Thìn Sửu tương phá, người tuổi Thìn nên cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe khối tài sản của bạn và tìm cách để tiếp cận làm thân, từ đó lấy lòng tin và dần nắm lấy cơ hội cướp đi những gì bạn đang sở hữu.



Trong ngày bản mệnh được Thương Quan trợ giúp nên vận trình công việc có nhiều khởi sắc. Sự thông minh lanh lợi giúp bạn ghi điểm khá nhiều với những lãnh đạo cấp cao. Bạn giải quyết vấn đề nhanh gọn và hiệu quả, khiến cho công việc chạy đúng tiến độ và đạt được yêu cầu đúng như bên trên giao phó.



Hãy tận dụng ngày hôm nay và đừng đặt tin tưởng ở ngày mai. Chuyện gì có thể hoàn thành được trong ngày, đừng lần lữa, bởi bạn không thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, liệu có ảnh hưởng đến công việc mình đang làm hay không. Tốt nhất, nếu có thể, đừng để thời gian của ngày hôm nay trôi qua lãng phí.

Thìn Sửu tương phá, người tuổi Thìn nên cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc

Tuổi Sửu

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.