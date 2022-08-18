Tử vi cảnh báo ngày 18/8: 3 con giáp cẩn thận có tiểu nhân quấy phá, không nên hành động vội vã, tránh thua thiệt

Tử vi 12 con giáp lưu ý 3 con giáp sau đây, hôm nay 18/8 làm gì cũng phải nhìn trước ngó sau, đề phòng có người không tốt cản trở công việc
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Tuổi Thìn
Thìn Sửu tương phá, người tuổi Thìn nên cẩn trọng hơn trong chuyện tiền bạc. Kẻ tiểu nhân đang nhăm nhe khối tài sản của bạn và tìm cách để tiếp cận làm thân, từ đó lấy lòng tin và dần nắm lấy cơ hội cướp đi những gì bạn đang sở hữu.
Trong ngày bản mệnh được Thương Quan trợ giúp nên vận trình công việc có nhiều khởi sắc. Sự thông minh lanh lợi giúp bạn ghi điểm khá nhiều với những lãnh đạo cấp cao. Bạn giải quyết vấn đề nhanh gọn và hiệu quả, khiến cho công việc chạy đúng tiến độ và đạt được yêu cầu đúng như bên trên giao phó.
Hãy tận dụng ngày hôm nay và đừng đặt tin tưởng ở ngày mai. Chuyện gì có thể hoàn thành được trong ngày, đừng lần lữa, bởi bạn không thể biết được ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra, liệu có ảnh hưởng đến công việc mình đang làm hay không. Tốt nhất, nếu có thể, đừng để thời gian của ngày hôm nay trôi qua lãng phí.
Tuổi Sửu
Thiên Quan giáng họa, người tuổi Sửu có thể sẽ phải đối diện với kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn hơn bình thường. Tuy nhiên, dù tình huống phải đối mặt có như thế nào đi chăng nữa, bạn cũng cần hết sức giữ bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy mà tiểu nhân đặt ra. Bạn nên tin rằng mọi việc đều có cách giải quyết của nó.
Mộc khắc Thổ, đáng buồn hơn là chuyện tình cảm giữa vợ chồng người tuổi này không được như ý muốn. Đôi bên có thể tranh cãi vì một số vấn đề tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại khó có thể dung hòa. Hai người đều cần hạ cái tôi của mình xuống và lắng nghe nửa kia nhiều hơn.
Tuổi Tỵ
Tử vi ngày 18/08/2022 cảnh báo với tuổi Tỵ rằng có kẻ tiểu nhân trong bóng tối đang bày mưu tính kế nhằm hãm hại bạn. Tuổi Tỵ lúc này cần phải hết sức bình tĩnh và cẩn trọng, tránh xảy ra những sơ suất đáng tiếc. Cho dù xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, hãy suy xét thật rõ ràng rồi hãy đưa ra quyết định sau cùng. Thứ Tư này là một ngày không tốt với Tuổi Tỵ về phương diện tiền tài, bản thân có thể vì hành động liều lĩnh mà mất đi một khoản tiền lớn. Để tránh những rủi ro này, tốt nhất là bạn không nên đưa ra bất cứ quyết định quan trọng nào liên quan đến tiền bạc trong khoảng thời gian này.
May mắn là vận khí về mặt tình cảm của Tuổi Tỵ. khá tốt đẹp. Bạn có được một người đồng hành luôn ở bên động viên tinh thần cũng như chia sẻ những khó khăn vất vả. Hãy trân trọng và dành tình yêu thương cũng như sự quan tâm cho người ấy nhiều hơn nữa nhé.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm