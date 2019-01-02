Top con giáp siêng năng đi chùa, làm công quả nhiều nên được trời thương ban cho lộc lá trong 3 tháng đầu năm 2019

Những người tuổi Hợi có tấm lòng lương thiện, chăm chỉ đi chùa nhiều nên Thần Phật thương ban nhiều lộc lá. Tiền mà họ kiếm được đa số đều dùng cho những việc công ích, tích nhiều phúc đức nên làm gì cũng hanh thông.

Con cháu sau này cũng hưởng được phúc lộc nên cuộc sống vinh hoa phú quý, của ăn của để không thiếu bất cứ thứ gì. Cuộc sống về già của Hợi vô cùng hạnh phúc, không lo cô đơn, bị con cái ruồng bỏ.

Họ luôn đối xử tốt với mọi người xung quanh nên được yêu mến, gặp khó khăn cũng không sợ lâm vào đường cùng. Tuổi Hợi luôn ra tay cứu giúp người khác nên khi gặp nạn cũng vượt qua nhanh chóng.

Tuổi Sửu

Sửu có tính lạc quan, yêu đời nên lúc nào cũng trẻ trung. Ai tiếp xúc với Sửu cũng đều cảm thấy thoải mái, suy nghĩ vô cùng tích cực. Do siêng năng đi chùa, hành thiện tích đức nên ở Sửu luôn toát ra khí chất lương thiện.

Sửu có của ăn của để trong 3 tháng đầu năm 2019 - Ảnh minh họa: Internet

Thần Phật thương ban nhiều lộc cho cuộc sống của họ vô cùng sung sướng, làm gì cũng đạt được thành quả cao. Trong công việc được nhiều người yêu mến, khó khăn đều có quý nhân ra tay giúp đỡ. Cấp trên nhìn nhận được khả năng của họ nên tăng lương thưởng, thăng chức đều đều.

Trong chuyện tình cảm, Sửu gặp được khá nhiều may mắn, không bị ai lừa gạt tình cảm. Có thể nói vận mệnh của Sửu luôn sáng chói, muốn làm gì cũng có người đứng sau hậu thuẫn, nâng đỡ.

Tuổi Dần

Dần là con giáp có vẻ ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng. Nhưng họ có trái tim vô cùng ấm áp và lương thiện. Dần luôn dùng số tiền của mình kiếm được để giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Họ chăm chỉ đi chùa, dâng hương kính Phật nên được ơn trên soi sáng, vạch cho nhiều hướng đi mới tốt đẹp.

Dần nhận được nhiều ưu ái từ Thần Phật - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, Dần giữ vai trò lãnh đạo được nhiều người yêu mến. Trong chuyện tình cảm tuy có kết hôn muộn nhưng cuộc sống của bạn vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Cuộc sống của bạn về già ít khi thiếu thốn về mặt tiền bạc. Con cái hiếu thuận, ở bên cạnh chăm sóc, phụng dưỡng không sợ cô đơn, tủi thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm