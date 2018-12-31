Top con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng, may bao đựng tiền trong 55 ngày tới

Không còn phải chạy đôn chạy đáo vay mượn như trước, 55 ngày tới, Tuất chuẩn bị may túi đừng tiền, may bao đựng vàng là vừa. Được quý nhân từ phương xa giúp đỡ nên vận mệnh của bạn thay đổi chóng mặt. Tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, hết rồi lại đầy, tha hồ tiêu xài thoải mái.

Thời điểm này, bạn có rất nhiều cơ hội trong sự nghiệp của mình. Thế nên hãy nắm bắt cơ hội để có thể giàu có trong nháy mắt. Sắp đến Tết rồi, Tuất sẽ cùng gia đình quây quần hưởng cái Tết thật no ấm và đủ đầy. Bạn nhận được số tiền thưởng khá khủng nên không cần phải lo thiếu thốn khi Tết đến.

Những người tuổi Thân khá thông minh, tính toán chi li nên làm gì cũng thành công vang dội. 55 ngày tới là thời điểm giúp bạn khám phá mỏ vàng. Bước ra đường lộc lá vô tình đổ về, Thân nên may sẵn túi ba gang để đựng hoặc sắm thêm két sắt. Nhờ Thần Phật soi đường dẫn lối nên vận mệnh của Thân có phần khởi sắc hơn rất nhiều.

Thân có nhiều cơ hội làm giàu, trở thành đại gia lúc nào không hay - Ảnh minh họa: Internet

Con đường quan lộ hanh thông, không cần dựa vào mối quan hệ cũng có thể thăng tiến vượt bậc. Những công sức của bạn thời gian qua cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Minh chứng là Thân sẽ có cái Tết ấm no hạnh phúc, vùng vẫy trong biển tiền tiêu xài không hết.

Tuổi Hợi

Hợi có số quý nhân, từ khi sinh ra đã ngậm thìa vàng. Bạn ít khi gặp biến cố trong cuộc sống. Vận mệnh cũng đỏ hơn người nên làm gì cũng thuận lợi. 55 ngày tới, Hợi nắm khá nhiều quyền hành và cơ hội thăng tiến trong tay.

Hợi có nhiều cơ hội thăng tiến thành quan to - Ảnh minh họa: Internet

Bạn nên cẩn thận với những người xung quanh mình. Vì có thể tiểu nhân sẽ cản trở những bước tiến của bạn trong tương lai. Họ sẽ không ngừng quấy phá nên bạn gặp khá nhiều rắc rối. Tuy nhiên chỉ cần giữ vững tinh thần chắc chắn Hợi sẽ vượt qua tất cả. Thời điểm này bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập đổ về cùng lúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm