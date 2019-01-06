Top con giáp ‘ba trăm’, tài khoản trăm tỷ, hạnh phúc trăm năm, sống lâu trăm tuổi

Những người tuổi Rồng có sức sống mạnh mẽ và kiên cường. Bạn luôn đối đầu với những thử thách tìm đến với mình. Vì vậy mà Thìn thường từ tay trắng lập nên đại nghiệp, có tiếng tăm trong lĩnh vực theo đuổi. Bạn ít khi bỏ cuộc hay đầu hàng số phận.

Nam tuổi Thìn có chí tiến thủ, đạt được nhiều thành tựu trong công việc. Nữ tuổi Thìn cũng mạnh mẽ không kém, nhưng lại có nét gì đó rất nữ tính và lương thiện. Nhờ vậy trời thương ban cho bạn cuộc sống an nhàn, đủ đầy. Về già không sợ bệnh tật ốm đau mà không có ai bên cạnh.

Dần là con giáp mạnh mẽ nhất. Bạn gặp khó khăn không nản, không nhụt chí mà đổi lại còn kiên cường và vững mạnh hơn. Dần không bao giờ trốn tránh trách nhiệm của mình nên trong công việc được nhiều người yêu thương, quý trọng. Đa số tuổi Dần đều nắm quyền lực cao, địa vị lớn trong xã hội. Bạn hô mưa gọi gió, tiếng tăm vang danh bốn bể được nhiều người quý mến.

Dần sở hữu khối tiền tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Cũng nhờ vậy, sự nghiệp của bạn vô cùng hanh thông, thuận lợi. Càng về già, vận mệnh của bạn càng thay đổi nhanh chóng. Tài sản cứ tăng lên đều đặn, trở thành đại gia tiền tỷ lúc nào không hay. Tình duyên, hôn nhân đều rực rỡ, vợ chồng yêu thương nhau đến đầu bạc răng long. Sức khỏe dẻo dai, có thể sống đời với con cháu.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi hiền hậu, nhân từ, có lòng từ bi độ lượng. Bạn hay hành thiện tích đức nên cuộc sống an nhàn, không cực thân. Bạn sống tình cảm, có lòng trắc ẩn và sẵn sàng ra tay giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Cuộc sống thời trẻ của Mùi gặp khá nhiều trắc trở. Nhưng khi càng lớn tuổi, bạn sẽ nhận được phúc lộc của ơn trên.

Mùi có cuộc sống hôn nhân viên mãn - Ảnh minh họa: Internet

Tài khoản ngân hàng cứ tăng lên đều đều. Cuộc sống hôn nhân vô cùng viên mãn, hạnh phúc. Vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn, nghe lời, thành người có ích cho xã hội. Bên cạnh đó, Mùi còn sở hữu một sức khỏe dẻo dai, ít khi bệnh vặt, sống lâu trăm tuổi được con cháu cung phụng, yêu thương.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm