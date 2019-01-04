3 con giáp nữ giúp chồng làm nên đại nghiệp, giúp con học hành thành tài, mang của cải về đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 04/01/2019 17:15

Những con giáp nữ dưới đây có số vượng phu ích tử, giúp chồng làm nên đại nghiệp, giúp con học hành thành tài, trở thành người có ích cho xã hội, của cải trong nhà tăng lên đều đều, cuộc sống sung túc, giàu sang hết phần thiên hạ.

Tuổi Thìn

Nữ tuổi Thìn phúc lớn mệnh lớn, từ khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, giàu sang. Khi còn độc thân, bạn có cuộc sống rất thoải mái được cưng chiều như công chúa. Đến khi lấy chồng, bạn mang lại may mắn, tài lộc cho cả nhà. Thìn vốn dĩ là người chịu thương chịu khó nên được chồng yêu thương hết mực. Sự hi sinh và tận tụy của bạn được chồng trân trọng.

3 con giáp nữ giúp chồng làm nên đại nghiệp, giúp con học hành thành tài, mang của cải về đầy nhà - Ảnh 1
Thìn mang lại nhiều tài lộc cho chồng, trí tuệ cho con cái - Ảnh minh họa: Internet

Cuộc sống hôn nhân của Thìn vô cùng hạnh phúc. Chồng bạn được hưởng lây phúc đức nên công việc hanh thông, tấn tới, tài lộc tăng lên đều đặn. Con cái của bạn nhờ phúc mẹ nên học hành giỏi giang, ngoan ngoãn, thành người tài giỏi. Có thể nói cuộc sống sau kết hôn của Thìn vô cùng sung túc, muốn gì được nấy, sống như bà hoàng được chồng cung phụng.

Tuổi Mùi

Mùi có số vượng phu ích tử. Bạn mang của cải, tài lộc đến cho chồng và sự thông minh tài giỏi đến cho con cái. Sau khi có chồng, bạn sẽ trở thành người mẹ, người vợ mẫu mực có trách nhiệm. Người nào lấy được phụ nữ tuổi Mùi như vơ được mỏ vàng, càng đào càng giàu có, sung túc. Bởi tính cách lạc quan, yêu đời nên Mùi luôn mang lại nguồn năng lượng tích cực cho chồng con.

3 con giáp nữ giúp chồng làm nên đại nghiệp, giúp con học hành thành tài, mang của cải về đầy nhà - Ảnh 2
Mùi có số vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười khi có bạn. Không những vậy khi chồng gặp khó khăn, bạn luôn là người đứng sau cổ vũ, động viên giúp chồng lấy lại tinh thần. Nhờ vậy cuộc sống gia đình của bạn lúc nào cũng ngọt ngào, được chồng yêu thương, cưng chiều như trứng mỏng. Có thể nói tuổi Mùi là người chung thủy, luôn ở bên cạnh chồng dù khó khăn hay giàu sang. Ai may mắn lắm mới lấy được người tuổi Mùi.

Tuổi Thân

Thân thông minh, lanh lợi, nắm bắt tình huống khá nhanh. Trong công việc, bạn luôn có cách giải quyết nhanh chóng và khôn ngoan. Trong đời sống hôn nhân, bạn luôn là người mang lại lộc khí cho gia đình của mình. Chồng nhờ bạn cũng có nhiều cơ hội thăng quan tiến chức, có của ăn của để trong nhà không lo nghèo đói.

3 con giáp nữ giúp chồng làm nên đại nghiệp, giúp con học hành thành tài, mang của cải về đầy nhà - Ảnh 3
Thân được chồng cưng chiều, yêu thương hết mực - Ảnh minh họa: Internet

Khi có gia đình, Thân sẽ trở thành người vợ chung thủy, người mẹ có trách nhiệm. Bạn mang lại may mắn về tài lộc cho chồng, mang lại sự thoải mái và tự do cho con cái. Thân luôn dạy con theo cách riêng biệt khiến con ngoan ngoãn, nghe lời. Vì vậy mà gia đình của bạn lúc nào cũng ấm êm, ít xảy ra xung đột gì quá lớn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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