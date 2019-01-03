Top con giáp mở rộng cửa đón ‘siêu bão’ tiền bạc, công danh trong năm Kỷ Hợi

Tâm linh - Tử vi 03/01/2019 17:09

Dưới đây là những con giáp may mắn nghênh đón tài lộc của ơn trên ban xuống, chuẩn bị tinh thần, két sắt đón “siêu bão” tiền tỷ đổ về, bỗng chốc trở thành đại gia, hô mưa gọi gió, oai phong lẫm liệt trong năm Kỷ Hợi.

Tuổi Mùi

Mùi là người xem trọng chữ tín nên trong công việc cũng có tiếng tăm đáng nể. Bạn được nhiều người biết đến bởi tài hoa hơn người. Tuy nhiên Mùi vẫn chưa gặp thời, vả lại 2018 vừa rồi gặp phải nhiều nạn lớn khiến sự nghiệp của bạn không có đường thăng tiến. Nhưng khi bước sang năm mới, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi. Không chỉ tài lộc đổ về, sự nghiệp cũng có nhiều bước chuyển vượt bậc.

Top con giáp mở rộng cửa đón ‘siêu bão’ tiền bạc, công danh trong năm Kỷ Hợi - Ảnh 1
Mùi được Thần Tài ưu ái, tài lộc đổ về đều đều - Ảnh minh họa: Internet

Bạn bắt đầu có những bước đi mới trong công việc. Nhiều dự án mở ra cho bạn nhiều cơ hội tốt, đường công danh rộng mở, tiếng tăm cũng vang xa. Thời điểm này, Mùi chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của cấp trên nên mọi sự đều diễn ra thuận lợi. Tài lộc đổ về đều đều, có khi phải sắm thêm két sắt để đựng tiền vàng.

Tuổi Mão

Khi bước sang năm mới, Mão vơ đâu trúng tiền đến đó. Có khi chỉ ngồi không rung đùi, tiền cũng tự động đổ về, đếm không xuể. Thời cơ đã đến, Mão liên tục tỏa sáng và được lòng cấp trên. Nhờ vậy con đường thăng tiến của bạn chỉ nằm trong tầm tay. Bạn nên sẵn sàng đón nhận siêu bão tiền tỷ ập đến trong năm 2019, chắc chắn đây là tin vui lớn nhất của bạn.

Top con giáp mở rộng cửa đón ‘siêu bão’ tiền bạc, công danh trong năm Kỷ Hợi - Ảnh 2
Mão con đường quan lộ rộng mở trong năm Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, đường tình duyên cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân. Người có gia đình sớm nhận tin vui về đường con cái, vợ chồng hòa thuận, Thần Tài mang lộc đến tận nhà. Có thể nói năm 2019, Mão không phải sợ nghèo khổ, thiếu trước hụt sau. Bạn sớm muộn gì cũng trở thành đại gia, muốn gì được nấy.

Tuổi Tuất

Tam tai qua đi, Tuất nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Bạn gặp nhiều may mắn bất ngờ trong thời điểm này. Những cơ hội trong công việc cũng ngày càng nhiều hơn. Tuất giữ thế chủ động nên nắm được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp của mình sau này.

Top con giáp mở rộng cửa đón ‘siêu bão’ tiền bạc, công danh trong năm Kỷ Hợi - Ảnh 3
Tuất có cơ hội làm giàu, trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Có thể trong thời điểm này bạn sẽ có cơ hội chuyển đổi công việc khác tốt hơn. Hoặc là lên vị trí mới giúp cho con đường tài lộc của bạn cứ tăng lên đều đều. Tiền trong tài khoản tăng lên 9 con số, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang, không thiếu thốn thứ gì. Đổi lại còn dư dả trả hết số nợ mình đã vay mượn trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp siêng năng đi chùa, làm công quả nhiều nên được trời thương ban cho lộc lá trong 3 tháng đầu năm 2019

Top con giáp siêng năng đi chùa, làm công quả nhiều nên được trời thương ban cho lộc lá trong 3 tháng đầu năm 2019

Những con giáp dưới đây vô cùng lương thiện, luôn giúp đỡ những người yếu thế hơn mình, đi chùa làm công quả nhiều nên được trời đất thương ban cho nhiều lộc lá, ăn sung mặc sướng, tha hồ mua sắm, đi du lịch, sống vui vẻ không lo nghĩ trong 3 tháng đầu năm 2019.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp con giáp năm Kỷ Hợi con giáp giàu có con giáp công danh rộng mở con giáp sự nghiệp hanh thông con giáp tài lộc bay phất phới tuổi mùi trong năm 2019 tuổi mão năm 2019 tuổi tuất năm 2019

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Sự thật đằng sau tiếng nói qua điện thoại khiến người phụ nữ bật khóc khi đang trên giường bệnh

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Thông tin mới vụ nam shipper và khách nhận hàng xô xát ở Sầm Sơn

Đời sống 5 giờ 3 phút trước
Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Hậu trường 5 giờ 29 phút trước
Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Xã hội 5 giờ 42 phút trước
Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Danh tính đôi vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng ở Phú Thọ

Đời sống 6 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 13/10/2026: SJC giảm tới 800 nghìn/lượng, cao hơn thế giới 13 triệu đồng

Đời sống 6 giờ 34 phút trước
Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 58 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay