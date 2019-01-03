Top con giáp mở rộng cửa đón ‘siêu bão’ tiền bạc, công danh trong năm Kỷ Hợi

Mùi là người xem trọng chữ tín nên trong công việc cũng có tiếng tăm đáng nể. Bạn được nhiều người biết đến bởi tài hoa hơn người. Tuy nhiên Mùi vẫn chưa gặp thời, vả lại 2018 vừa rồi gặp phải nhiều nạn lớn khiến sự nghiệp của bạn không có đường thăng tiến. Nhưng khi bước sang năm mới, vận mệnh của bạn sẽ thay đổi. Không chỉ tài lộc đổ về, sự nghiệp cũng có nhiều bước chuyển vượt bậc.

Bạn bắt đầu có những bước đi mới trong công việc. Nhiều dự án mở ra cho bạn nhiều cơ hội tốt, đường công danh rộng mở, tiếng tăm cũng vang xa. Thời điểm này, Mùi chiếm được lòng tin và sự tín nhiệm của cấp trên nên mọi sự đều diễn ra thuận lợi. Tài lộc đổ về đều đều, có khi phải sắm thêm két sắt để đựng tiền vàng.

Khi bước sang năm mới, Mão vơ đâu trúng tiền đến đó. Có khi chỉ ngồi không rung đùi, tiền cũng tự động đổ về, đếm không xuể. Thời cơ đã đến, Mão liên tục tỏa sáng và được lòng cấp trên. Nhờ vậy con đường thăng tiến của bạn chỉ nằm trong tầm tay. Bạn nên sẵn sàng đón nhận siêu bão tiền tỷ ập đến trong năm 2019, chắc chắn đây là tin vui lớn nhất của bạn.

Mão con đường quan lộ rộng mở trong năm Kỷ Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Không những vậy, đường tình duyên cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân sẽ có nhiều cơ hội tìm được ý trung nhân. Người có gia đình sớm nhận tin vui về đường con cái, vợ chồng hòa thuận, Thần Tài mang lộc đến tận nhà. Có thể nói năm 2019, Mão không phải sợ nghèo khổ, thiếu trước hụt sau. Bạn sớm muộn gì cũng trở thành đại gia, muốn gì được nấy.

Tuổi Tuất

Tam tai qua đi, Tuất nhanh chóng lấy lại phong độ của mình. Bạn gặp nhiều may mắn bất ngờ trong thời điểm này. Những cơ hội trong công việc cũng ngày càng nhiều hơn. Tuất giữ thế chủ động nên nắm được nhiều cơ hội tốt cho sự nghiệp của mình sau này.

Tuất có cơ hội làm giàu, trở thành đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Có thể trong thời điểm này bạn sẽ có cơ hội chuyển đổi công việc khác tốt hơn. Hoặc là lên vị trí mới giúp cho con đường tài lộc của bạn cứ tăng lên đều đều. Tiền trong tài khoản tăng lên 9 con số, tha hồ hưởng thụ cuộc sống giàu sang, không thiếu thốn thứ gì. Đổi lại còn dư dả trả hết số nợ mình đã vay mượn trước đây.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm