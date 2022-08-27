Top 3 con giáp như 'cá gặp nước' trong 3 ngày đầu tháng 9 dương lịch, phúc lộc vô biên, trời đổ cơn mưa tiền bạc, bứt phá giàu sang, ôm trọn phú quý

Hãy xem đây là 3 con giáp số hưởng nào nhé!
- Từ thứ Bảy (mùng 1/8 âm lịch), Thần Phật độ mệnh, 3 con giáp ôm cục tiền 'khủng', cầu tài đắc tài - cầu lộc đắc lộc, cuộc sống giàu sang ngoài mong đợi
- 3 ngày cuối tháng 8 dương lịch (29/8 - 31/8), 3 con giáp đón đầu vận may, tài lộc trăm bề tụ họp, vàng chất cao như núi, sự nghiệp thắng lợi vẻ vang, đổi đời sung túc
Tuổi Mùi
Con giáp Mùi rất "đỏ" trong 3 ngày đầu tháng 9 dương lịch này. Sự nghiệp của các bạn có điểm sáng, được cấp trên ghi nhận và những cố gắng trong suốt nhiều tháng qua sẽ được đền đáp xứng đáng.
Nhờ có đầu óc nhạy bén, tư duy logic nên các bạn có thể suy nghĩ đến việc đầu tư tài chính, việc này sẽ giúp bạn có được một nguồn thu nhập không tồi, hoặc các bạn cũng có thể tìm kiếm một cách thức tiết kiệm có lãi suất cao hơn. Trong thời điểm may mắn này, nếu có người đề nghị hợp tác, hãy mạnh dạn với một kế hoạch chi tiết, rõ ràng, các bạn sẽ thu được thành công.
Tuổi Dậu
Nhờ Tam Hợp cục trợ vận nên khoảng thời gian 3 ngày đầu tháng 9 dương lịch là lúc mà công việc của người tuổi Dậu vô cùng thăng hoa. Cát tinh mang tới những cơ hội phát triển và tìm ra hướng đi mới trên con đường sự nghiệp, giúp bạn nhanh chóng chiếm được lợi thế so với đối thủ hoặc đồng nghiệp cạnh tranh, đem về nguồn tiền đầy triển vọng.
Người làm ăn kinh doanh cũng buôn bán đắt khách hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Bạn nắm bắt được xu hướng thị trường nên có thể đi tắt đón đầu, thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhiều người mua hàng. Các công việc tay trái cũng đem tới cho bản mệnh nhiều niềm vui. Bạn có thể được trả thù lao xứng đáng với công sức bỏ ra hoặc nhận được khoản lãi lời từ đầu tư chứng khoán, bất động sản…
Tuổi Ngọ
Vốn có tài và thông minh nhưng tuổi Ngọ luôn gặp khó khăn, trắc trở là vì họ vội vàng, ít khi suy nghĩ kỹ lưỡng trong các quyết định nên dễ thất bại. Tuy vậy, họ cũng là người học hỏi nhanh, vì trải qua nhiều thăng trầm mà ngày càng thấu tình đạt lý, biết vận dụng ưu điểm để tỏa sáng đúng chỗ đúng lúc, nắm giữ thành công trong tay.
Bước qua hết giai đoạn xuống dốc, trong 3 ngày đầu tháng 9 dương lịch, vận khí của tuổi Ngọ sẽ dần khởi sắc. Họ sẽ được thần tài và quý nhân giúp đỡ nồng hậu, cuộc sống có nhiều biến chuyển tích cực cuối năm mua nhà mua xe trong tầm tay.
* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo